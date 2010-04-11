En iyi 10 business restoranı belli oldu

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Mutfak Sanatları Akademisi Kurucusu Kemal Aksel, Global Tanıtım Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Aydede, Coca Cola İçecek Türkiye Bölge Başkanı Burak Başarır, Ernst&Young Türkiye Genel Müdürü Osman Dinçbaş, Hitay Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Kornferry Türkiye Başkanı Şerif Kaynar, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, Bersay İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Ali Saydam, Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras ile Zarakol Halkla İlişkiler Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol'dan oluşan 10 kişilik jüri, patronundan yöneticisine, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinin İstanbul'da iş yemekleri için en çok hangi restorantları tercih ettiklerini belirledi.





Buna göre, Ulus'ta bogaza hakim bir noktada bulunan, yazın 300, kışın ise 220 kişi kapasiteli ''Sunset'', İstanbul'da işadamları tarafından en tercih edilen restoranlar sıralamasında başı çekti.

Nişantaşı'nda bulunan ve 1982 yılından bu yana hizmet veren 130 kişi kapasiteli ''Park Şamdan'' ikinci sırada yer alırken, Etiler'de italyan yemekleriyle ünlü ve 160 kişi kapasiteli ''Papermoon'' ise üçüncü sıraya yerleşti.





Bogaziçi'nin en gözde noktalarından biri olan Bebek Hotel bünyesinde yer alan ve yaklaşık 30 yıldan bu yana hizmet veren ''Les Ambassadeurs''u iş dünyası tarafından tercih edilen en iyi 4. restoran olarak belirlenirken, 1977'den beri Beşiktaş Akaretler'deki BJK Plaza'nın çatı kadında hizmete giren ''Vogue'' da 5. sırada kendine yer buldu.





Yine boğazın en gözde noktalarından birinde, daha önce Bebek Restaurant adıyla hizmet sunulan yerde 1998'den bu yana konuklarını ağırlayan ''Bebek Balıkçı'', İstanbul'daki en iyi 10 restoran arasında 6. sırayı alırken, kentin önde gelen alışveriş merkezi İstinye Park'ın içinde bir şehir meydanı konseptinde hazırlanan alışveriş caddesinde 2007'de hizmete giren ''Borsa''da iş dünyası tarafından tercih edilen en iyi restoranlar arasına girdi.







İstanbul'un en güzel boğaz manzaralarından birine sahip olan birinci ve ikinci köprü arasındaki Anadolu Yakası sahiline bakan ''Ulus 29'' iş dünyası tarafından tercih edilen en iyi 8. restoran olarak sıralamada yer alırken, Haziran 1992'den bu yana Birinci Levent'te iki katlı villada hizmet veren ''Şans'' 9., Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'nde bulunan ve 60-70 kişi kapasiteli Maçka Brasserie'de tercih edilen en iyi 10. restoran oldu.









Ankara'da Trilye, İzmir'de Denzi Restaurant











Bu arada CNBC-e Bussiness için 10 kişilik jüri tarafından Ankara ve İzmir'de de işadamları tarafından en çok tercih edilen birer restoran da seçildi.







Buna göre konuklarını taş binası, serası ve yazlık bahçesiyle eski bir villada ağırlayan vişne, kayısı ve elma ağaçlarının bulunduğu bahçesiyle, özellikle açık havalarda büyük ilgi gören Gaziosmanpaşa'daki ''Trilye'' Ankara'daki en iyi business restoran olmayı başarırken, Birinci Kordonboyunca tarihi İzmir Palas Otel'nin altında yer alan kentin en güzel manzarasına sahip tesislerinden biri olan ''Deniz Restaurant'' da İzmir'in en iyi iş restoranı olarak belirlendi.