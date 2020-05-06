En 'ihtiyar' lig; Süper Lig

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) çalışması, Türk futbolunun sorununu gözler önüne serdi. 21 yaş altı oyunculara ne kadar süre verildiğinin araştırıldığı çalışmada Türkiye, 93 ülke arasında Suudi Arabistan ile birlikte son sırada yer aldı! 1.292 kulübün 21 yaş altı oyuncularına verdiği dakika yüzdesi hesaplanırken kaleci Altay'ın katkısıyla F.Bahçe, bu istatistikteki en iyi Türk takımı oldu.

En üst lig seviyesinde, U21 futbolcularının oynama süresi en yüksek %29 oranı ile Slovak Süper Ligi olurken Türkiye Süper Ligi’nde sadece % 3.7 değerinde. Güney Amerika’da bu rakamlar Uruguay’da % 21,2 ile Brezilya’da % 11,1 arasında değişmekte. Beş büyük lig arasında Fransa Ligue 1, U21 oyuncuları % 15 oranında süre verirken İspanya La Liga sadece % 7.0 oranda süre verdi.