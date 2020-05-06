T24 LogoT24 Logo
Spor

En 'ihtiyar' lig; Süper Lig

06 Mayıs 2020 09:01

Türkiye, 21 yaş altı oyuncuları toplam sürenin sadece yüzde 3.7’sinde oynatarak Suudi Arabistan ile birlikte dipte yer aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) çalışması, Türk futbolunun sorununu gözler önüne serdi. 21 yaş altı oyunculara ne kadar süre verildiğinin araştırıldığı çalışmada Türkiye, 93 ülke arasında Suudi Arabistan ile birlikte son sırada yer aldı! 1.292 kulübün 21 yaş altı oyuncularına verdiği dakika yüzdesi hesaplanırken kaleci Altay'ın katkısıyla F.Bahçe, bu istatistikteki en iyi Türk takımı oldu.

En üst lig seviyesinde, U21 futbolcularının oynama süresi en yüksek %29 oranı ile Slovak Süper Ligi olurken Türkiye Süper Ligi’nde sadece % 3.7 değerinde. Güney Amerika’da bu rakamlar Uruguay’da % 21,2 ile Brezilya’da % 11,1 arasında değişmekte. Beş büyük lig arasında Fransa Ligue 1, U21 oyuncuları % 15 oranında süre verirken İspanya La Liga sadece % 7.0 oranda süre verdi.

Süper Lig özelinde bakıldığı zaman %10 oranı ile Fenerbahçe en çok 21 yaş altı oyuncuya süre veren takım olurken %9,9 ile Antalyaspor ikinci ve %9,6 ile Trabzonspor üçüncü sırada yer aldı. Ankaragücü, Denizlispor, Alanyaspor ve Gaziantep FK ise hiç süre vermeyen ekipler arasında yer aldı.

21 yaş altı oyunculara en çok süre verenler

     ÜLKE                                     YÜZDE

1. Slovakya                                    29

2. Yeni Zelanda                          28.8

3. İrlanda                                    28.8

4. Estonya                                   28.6

5. Letonya                                   28.6

93. Türkiye                                   3.7

Süper Lig toplam dakika yüzdesi

  • Fenerbahçe                                             %10
  • Antalya                                                     %9.9
  • Trabzon                                                     %9.6
  • Rize                                                            %9.2
  • Gençlerbirliği                                           %7.2
  • Konya                                                         %5.6
  • Kayseri                                                       %4.7
  • Beşiktaş                                                      %2.7
  • Galatasaray                                               %2.1
  • Yeni Malatya                                             %2.0
  • Kasımpaşa                                                 %1.3
  • Göztepe                                                      %0.7
  • Başakşehir                                                %0.6
  • Sivasspor                                                   %0.4
  • Ankaragücü                                               %0.1
  • Denizlispor                                                %0.1
  • Gaziantep                                                   %0.0
  • Alanyaspor                                                 %0.0

ETİKETLER

süper ligihtiyarspor toto süper ligyaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24