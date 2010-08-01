En ideal uyku süresi nedir?

T24- ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, gece 7 saatten fazla ya da az uyumak, ülkedeki en önemli ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıkları riskini artırıyor.



Batı Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan ve "Sleep" dergisinde yayımlanan araştırmada, şekerlemeler dahil beş saatten az uyumanın, anjin, damar rahatsızlıkları, enfarktüs veya kalp krizine yol açma şansını iki kat artırdığı görüldü.



Araştırmanın daha şaşırtıcı bir sonucu olarak da 9 saatten fazla uyuyanlarda, "sihirli" rakam 7 saat uyuyanlara oranla 1.5 kat fazla kalp ve damar hastalığı riski bulunduğu tespit edildi.



Araştırmaya göre, en riskli grup 60 yaşından genç ve geceleri 5 saatten az uyuyanlar. Bu kişilerde kalp damar hastalığı riski, 7 saat uyuyanlara oranla 3 kat fazla bulunuyor.



6 saat veya 8 saat uyumak ise kalp damar hastalığı riskini çok hafifçe artırıyor.



Araştırmada, ABD'de 2005'te ülke çapındaki bir sağlık anketine katılan 30 bin yetişkinin verileri analiz edildi. Araştırmacılar, yanıtları, deneklerin yaşı, cinsiyeti, sigara veya alkol kullanıp kullanmadıkları, zayıf veya kilolu, sportif ya da hep oturan kişiler mi olup olmadıkları gibi özelliklerine göre sınıflandırdı.



Ankete katılan deneklerin yüzde 8'i geceleri 5 saatten az, yüzde 9'u da 9 saatten fazla uyuduğunu belirtti.





