En ideal pasaport hangisi, Türkiye pasaportu ne durumda?

Dünyayı gezmek için en ideal pasaportlardan birini İngiltere vatandaşları taşıyor. Türkler ve Güney Afrikalıların vizesiz girebildikleri ülke sayısıysa yalnızca 94. Independent gazetesi Avrupa Birliği'ne üye olmanın uluslararası seyahati rahatlatan kilit unsurlardan biri olduğu görüşünde. Listenin ilk on ülkesinden dokuzu AB ülkelerinden oluşuyor.

İngiltere'de yayımlanan gazete, vize uygulamalarına göre hangi ülkenin pasaportunun en çok kapıyı açtığını gösteren bir liste yayımladı.

Finlandiya ve İsveç ile birlikte, dünya çapında en az vize duvarıyla karşılaşan pasaport, İngiltere'nin.

Gazetenin haberine göre, İngiltere, Finlandiya ve İsveç vatandaşları 173 ülkeye vizesiz girebiliyor.

Türkler ve Güney Afrikalıların vizesiz girebildikleri ülke sayısıysa yalnızca 94. Independent, Avrupa Birliği'ne üye olmanın uluslararası seyahati rahatlatan kilit unsurlardan biri olduğu görüşünde. Listenin ilk on ülkesinden dokuzu AB ülkelerinden oluşuyor.

Independent'ın ayrıntılarını aktardığı tıklayın 2013 Henley & Partners Vize Kısıtlamaları Endeksi'ne göre, vizesiz seyahat etme özgürlüğünden en az faydalanabilenler ise Somali, Irak ve Afganistan vatandaşları.

Rusya Türkiye'den bir üst sırada

Rusya vatandaşları, Türklerden bir ülke farkla sıralamanın bir üstünde yer alıyor. Independent, dünyanın en büyük nüfusa sahip iki ülkesinin listenin alt sıralarında yer aldıklarına dikkat çekiyor.

Hindistan pasaportuna vizesiz kapıları açan ülke sayısı sadece 52. Çin vatandaşları için ise bu sayı 44'e iniyor.

Gazete, zengin ülke vatandaşlarının sahip olduğu seyahat özgürlüğüne karşılık aynı ülkelerin sınırlarını başkalarına kapatmaları arasındaki dengesizliğin Dünya Turizm Örgütü'nün hazırladığı bir raporda açıkça ortaya çıktığını yazıyor.

Bu rapora göre Avrupa Birliği, dünyada yaşayan her dört kişiden üçünü, vizeye tabi tutuyor.