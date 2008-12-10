T24 LogoT24 Logo
Yaşam

En hızlı R8 yolda: Audi R8 V10

Audi, spor otomobil dünyasına rüzgâr gibi bir giriş yapan R8 modelini hız canavarına dönüştürmeye hazırlanıyor.

10 Aralık 2008 02:00

Audi, spor otomobil dünyasına rüzgâr gibi bir giriş yapan R8 modelini hız canavarına dönüştürmeye hazırlanıyor

VW grubu nihayet iki markası Audi ve Lamborghini'nin güçlerini birleştirmeye kararı aldı.
Lamborghini Gallardo LP560-4'te kullanılan 5.2 litre hacme sahip 528 beygir gücündeki motor, Audi R8'in dinamizmiyle birleşiyor. Böylelikle Audi, spor otomobil dünyasına rüzgâr gibi bir giriş yapan R8 modelini hız canavarına dönüştürmeye hazırlanıyor.

Detroit Motor Fuarı'nda tanıtımı yapılacak Audi R8 V10, şu ana kadar üretilmiş en hızlı R8 olacak. LED farlar, daha fazla aşağı çekiş kuvveti (downforce) kazanımını sağlayan dağıtıcı ve çift oval egzoz çıkışı V10'a özel olark eklenen başlıca özelliklerden.

V10 aynı zamanda manyetik sürüş damperleri ve 6 ileri manüel ya da 7 ileri yarı otomatik vites kutusu seçeneklerini de sunuyor. 0'dan 100 km hıza 3.9 saniyede çıkabilen R8 V10'un son hızı ise saate 315 km. İç kısımda Bang and Olufsen'in teknolojisinden yararlanan V10'un satış fiyatı 140 bin Euro olacak.

ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24