En hızlı R8 yolda: Audi R8 V10

Audi, spor otomobil dünyasına rüzgâr gibi bir giriş yapan R8 modelini hız canavarına dönüştürmeye hazırlanıyor



VW grubu nihayet iki markası Audi ve Lamborghini'nin güçlerini birleştirmeye kararı aldı.

Lamborghini Gallardo LP560-4'te kullanılan 5.2 litre hacme sahip 528 beygir gücündeki motor, Audi R8'in dinamizmiyle birleşiyor. Böylelikle Audi, spor otomobil dünyasına rüzgâr gibi bir giriş yapan R8 modelini hız canavarına dönüştürmeye hazırlanıyor.



Detroit Motor Fuarı'nda tanıtımı yapılacak Audi R8 V10, şu ana kadar üretilmiş en hızlı R8 olacak. LED farlar, daha fazla aşağı çekiş kuvveti (downforce) kazanımını sağlayan dağıtıcı ve çift oval egzoz çıkışı V10'a özel olark eklenen başlıca özelliklerden.



V10 aynı zamanda manyetik sürüş damperleri ve 6 ileri manüel ya da 7 ileri yarı otomatik vites kutusu seçeneklerini de sunuyor. 0'dan 100 km hıza 3.9 saniyede çıkabilen R8 V10'un son hızı ise saate 315 km. İç kısımda Bang and Olufsen'in teknolojisinden yararlanan V10'un satış fiyatı 140 bin Euro olacak.

