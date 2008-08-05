En hızlı MINI

Uzun yıllar boyunca Formula 1 yarışlarına başarılı otomobiller hazırlayan John Cooper’ın 2000 yılında kurduğu John Cooper Works, MINI için başarılı tuning kitleri üretiyordu. MINI için performans modelleri üretmeyi ve motorsporlarında başarı hedefleyen BMW, John Cooper Works markasını 2007 yılında MINI bünyesine dâhil etti.



MINI ve John Cooper Works birlikteliğinin ilk meyvesi MINI John Cooper Works ise güncel Cooper S modelinin geliştirilmiş bir versiyonu ya da diğer bir deyişle MINI John Cooper Works CHALLANGE yarış aracının yola çıkmış versiyonu oldu.

1.6 litre turbo motor 211 HP

MINI JCW’nin yeni geliştirilen 4 silindirli, 1.6 lt hacimli güç ünitesi, twinscroll turboşarj ve direkt benzin enjeksiyonu sayesinde 211 HP güç üretiyor. John Cooper Works’un motor sporlarındaki 50 yıllık tecrübesi ile geliştirilen motorda yüksek dayanım ve uzun ömür için emme ve egzoz supaplarında daha güçlü ve ısıya dayanıklı malzemeler kullanılmış.



Cooper S’e göre artan güç, yeniden düzenlenen hava emişi ve basıncı yükseltilen turbodan kaynaklanıyor. Sıkıştırma oranı biraz düşürülen motor, turbo basıncının 0.9 bar’dan 1.3 bara yükseltilmesine imkan vermiş. Motorun ürettiği 211 HP güç 6000 d/d’de ortaya çıkarken maksimum tork 1850-5600 d/d’de 260 Nm oluyor. Overboost fonksiyonunda ise 2000-5100 d/d’de 280 Nm tork üreten motor 1130 kg ağırlığındaki MINI JCW’yi adeta sürüklüyor.

Gerçek bir sporcu

1.6 litre hacimli bir motor bu kadar yüksek güç ürettiğinde ortaya çıkan performans da etkileyici oluyor. MINI JCW için 0–100 km/s hızlanma 6.5 saniyede gerçekleşirken MINI JCW Clubman için aynı hız 6.8 saniyede kat ediliyor. Her iki model de 238 km/s son hıza ulaşırken EU 5 emisyonlarını da şimdiden karşılıyor.





Ortalama yakıt tüketimleri 6.9 litre olarak gerçekleşen MINI JCW km’de 165 gr CO2 salınımı yapıyor. MINI JCW’de yüksek gücü yola aktarabilmek için DSC (Dynamic Stability Control) sistemini de kapsayan DTC (Dynamic Traction Control) standart olarak sunulurken elektronik diferansiyel kilidi de bu sınıfta bir ilk. MINI JCW’de isteğe bağlı olarak John Cooper Works Spor Süspansiyon Sistemi ile de donatılabilecek.

Bu süspansiyon sistemi sayesinde 10 mm daha alçalan yükseklik, daha sert anti-roll barlar ve kalınlaştırılan viraj demirleri daha yüksek viraj kabiliyeti ve yüksek hız stabilizesi sunuyor. MINI JCW’nin aktarma sistemi, ekstra hafif alaşım jantları, güçlü frenleri, yeni egzoz sistemi ve modifiye edilmiş 6 ileri manuel şanzımanı direkt olarak MINI JCW CHALLENGE yarış aracından alınmış.

DTC ile kayıpsız güç aktarımı

DSC sistemine entegre edilen DTC ise önden çekişli bir otomobilde ilk defa kullanılıyor. Sistem MINI’nin tekerleklerinin hafifçe patinaj yapmasına imkan vererek motorun gücünü asfalta tam olarak aktarabilmesini sağlıyor. Sürücü isterse DSC fonksiyonunu tamamen devre dışı bırakabiliyor. DSC devre dışı bırakıldığında bile elektronik diferansiyel kilidi devreye giriyor. Vites kolunun önünde yer alan “SPORT” düğmesi basıldığında farklı ve agresif bir gaz pedal tepkisi sergilerken direksiyon tepkileri de daha bilgilendirici ve direkt oluyor.

Deri kaplı direksion simidi, Antrasit tavan kaplaması, piyano siyahı iç konsol kaplaması ve diğer MINI’lerden farklı olarak 260 km/s gösteren hız kadranı da dikkatli gözlerden kaçmıyor. MINI John Cooper Works ile birlikte tanıtımı yapılan kişiselleştirme seçenekleri ile kapı döşemelerinden koltuk döşemelerine, konsol kaplamalarından direksiyon simidine ve vites topuzundan jant-lastik seçeneklerine kadar çok sayıda kombinasyona imkan veriyor. John Cooper Works markası ile MINI, sadece sportif bir otomobil değil bir hayat tarzı yaratmayı da amaçlıyor.

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Sürüş İzlenimi / Faruk Şahin

İspanya-Mallorca’da virajlı dağ yollarında ve Renn Arena yarış pistinde limitlerini zorladığımız MINI John Cooper Works, yüksek gücüne rağmen hiçbir aktarma problemi yaşamıyor. 211 HP ilk bakışta fazla gibi görünse de hızlı kullanımda dahi tamamen kontrol altında olduğunu hissettirmesi sürüşten mutlak keyif almayı sağlıyor. “SPORT” moduyla saldırgan bir kimliğe bürünen ve bunu egzoz sesine de yansıtan MINI JCW ile pistte bir virajdan diğerine atlamak büyük keyif veriyor.

DSC kapalıyken viraj çıkışlarında erken gelen yüksek tork ile (1850 d/d’de 260 Nm) ön tekerlekler patinaj yapmak istese de elektronik diferansiyel kilidi sayesinde direksiyonun gösterdiği yönü takip ederek hızını kaybetmiyor. 10 tur boyunca yüksek tempoda kullandığımız MINI John Cooper Works’ün frenleri ise tek kelimeyle harika çalışıyor.

Dar virajlar öncesinde yavaşlarken sürekli zorladığımız fren sistemi kaçırmadan ve etkisi azalmadan görevini yerine getiriyor. Güçlendirilmiş 6 ileri vites kutusu hızlı değişimlere izin verse de vites kolu bazen geri vitesin yoluna girebiliyor. Ülkemizdeki başlangıç fiyatı 36 bin Euro olan MINI John Cooper Works sunduğu yüksek performansı, sürüş keyfi, güçlü frenleri, zengin aksesuar seçenekleri, tüketimi ve tasarımıyla bu sınıfta kendine özel bir yer açmaya aday gösteriliyor.