Utah'ta bulunan Bonneville tuz gölünde test edilen 510 beygir gücündeki XF-R, saatte 363.188 km'lik hız yapmayı başardı.Daha önceki en hızlı Jaguar 350 km'lik hızıyla 1992 model bir XJ220'ydi ve bu otomobil aynı zamanda o dönemin en hızlı seri üretim otomobili ünvanını da almıştı.Paul Gentilozzi tarafından yapılan hız testinde kullanılan XF-R, otomatik 6 ileri viteli şanzımana sahip, 5.0 litre hacmindeki motordan 510 beygir güç 625Nm tork üretebilen bir AJ-V8 motorunu taşıyor.Firmanın en hızlı modeli Jaguar XF-R, 2010'da yollarda olacak.