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Yaşam

En hızlı Jaguar

Lüks ve spor otomobil imajına yeni bir hareket getirmek isteyen Jaguar, en hızlı modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

19 Ocak 2009 02:00

Lüks ve spor otomobil imajına yeni bir hareket getirmek isteyen Jaguar, gelmiş geçmiş en hızlı modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Firmanın bu en hızlı modeli, Jaguar XF-R, 2010'da yollarda olacak şekilde hazırlanıyor.

İşte en hızlı Jaguar'ın hız testi- VİDEO

Utah'ta bulunan Bonneville tuz gölünde test edilen 510 beygir gücündeki XF-R, saatte 363.188 km'lik hız yapmayı başardı.

Daha önceki en hızlı Jaguar 350 km'lik hızıyla 1992 model bir XJ220'ydi ve bu otomobil aynı zamanda o dönemin en hızlı seri üretim otomobili ünvanını da almıştı.

Paul Gentilozzi tarafından yapılan hız testinde kullanılan XF-R, otomatik 6 ileri viteli şanzımana sahip, 5.0 litre hacmindeki motordan 510 beygir güç 625Nm tork üretebilen bir AJ-V8 motorunu taşıyor.

Firmanın en hızlı modeli Jaguar XF-R, 2010'da yollarda olacak.

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