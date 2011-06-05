-EN ''HAVALI'' EVLİLİK TEKLİFİ ADANA (A.A) - 05.06.2010 - Adana'da bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifini motorlu yamaç paraşütü (paramotor) aracılığıyla yaptı. Gökyüzünde, ''Dilek benimle evlenir misin'' yazısını görünce büyük şaşkınlık yaşayan genç kız, teklifi kabul etti. Türk Hava Kurumu (THK) Adana merkez Yüreğir İlçe Şubesince gerçekleştirilen Fun-Fly Türkiye Ligi 3. Adana Etap şampiyonasını izleyenler, ilginç bir evlilik teklifine de tanık oldular. Özel bir hastanede dış ilişkiler sorumlusu olarak çalışan Onur Şanıvar, restoran işletmecisi kız arkadaşı Dilek Karabulut'a evlenmek istediğini gökyüzünden duyurdu. Motorlu yamaç paraşütü üzerindeki ''Dilek benimle evlenir misin'' yazısını okuyan genç kız, şaşkınlık içinde erkek arkadaşa ''evet'' yanıtı verdi. Şanıvar da arkadaşlarının alkışları arasında nişan yüzüğünü müstakbel eşinin parmağına taktı. Karabulut, böyle bir sürprizi hiç beklemediğini belirterek, ''Onur, hafta sonu tatilinde yamaç paraşütü izleme davetinde bulunmuştu. Böyle bir hazırlık yaptığından haberim yoktu, ama çok mutlu oldum'' dedi. Şanıvar ise teklif için bir aydır hazırlandığını belirterek, ''Yüzüğü model uçakla getirecektik, ancak planlarımızda bazı aksaklıkalar oldu. Bana bu organizasyonda destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' diye konuştu. -BÜYÜKLERİN OYUNCAĞI KÜÇÜKLERİ KISKANDIRDI- Bu arada, Fun-Fly Türkiye Ligi 3. Adana Etap Şampiyonası'nda 25 kişi yarıştı. Adana Valisi İlhan Atış, Sarıçam Belediye Başkanı Ahmet Zenbilci ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, büyüklerin model uçaklarla yaptığı yarışı çocuklar da büyük bir ilgiyle izledi. Sarıçam Belediye Başkanı Ahmet Zenbilci, yaptığı konuşmada, ilçede yapılan model uçak yarışlarının uluslararası etkinliğe dönüşmesini beklediklerini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanından gelen model uçak tutkunlarına başarılar diledi. THK tarafından etkinliğe katkılarından dolayı Belediye Başkanı Zenbilci için hazırlanan plaketi, Adana Valisi İlhan Atış verdi.