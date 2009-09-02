En hakiki umre izlenimleri

"En hakiki umre Taraf'ta" sürmanşetiyle okurların karşısına çıkan Taraf gazetesi Hürriyet'e gönderme yaptı. İhrama giren ve hacıların arasına karışan Taraf yazarı Turgay Oğur'un Mekke izlenimlerini, okurlara ulaştırdı.

Oğur'un Mekke'ye dair bir hayli ilginç gözlemleri var. İşte bunlardan bazıları:

- "Mekkeyi görünce akla şu soru geliyor: Allah neden Mekke'ye bu derecede kutsallık atfetmiş? Hiçbir güzelliği yok. Ağacı bırakın, bir tek ot yok. Bu sonrunun cevabı şu olabilir. Mekke güzel olsaydı, zenginler yerleşirdi. Gelen gitmeyice de insan döngüsü kitlenirdi. şimdi ise ibadetini eden dönüş yolunu gözlüyor."

-" Ertuğrul Özkök'ün pompaladığı bayrak aşkı Mekke'ye kadar ulaşmış. Her yerde bayrak gördüm. Bir de gördüm ki umre yaşamaya değer bir deneyimdir. Araplar pis değildir. Arapça 'ayva, mafiş, yallah'tan ibaret değildir"

Turgay Oğur gezip gördüğünü gerçekleştirdiği oto-röportaj ile okurlarına aktardı:



'Allah Mekke gibi bir şehre neden kutsallık atfetmiş?'



Allah neden Mekke gibi şehre kutsallık atfetmiş?

Dünya adına hiçbir güzelliği olmaya şehir. Ağacı bırakın bir tek ot yok. Bu soruya bir kaç cevap buldum. İnsanlar Mekke'ye sadece Allah'ın istediği için gider. İbadet ile niyetlerinin arasına hiçbir şelale , hiç bir tarini eser, altın kaplama anıtlar, göz kamaştrıcı çiçek bahçeleri girmez. Mekke güzel bir şehir olsaydı, tarih boyunca zengin müslümanlar bu şehri parseller ve yerleşirlerdi. Gelen gitmeyince de durmadan devam etmesi gereken insan döngüsü kilitlenirdi. Şmdi ise ibadetini eden dönüş yolunu gözlüyor.



'Kabe'yi gördüm, ama büyülenmedim'



'Kabe'yi gördüm ama büyülenmedim? Bende mi bir eksiklik var?

Evet Kabe kendi başına büyülenecek bir bina değil. Allah'ın evi dünyada olabilecek en sade en sıradan geometrik bir forma sahip. Siyah örtüyle kaplı içi boş bir küp. Aslında Kabe soyut olanı kavramakta güçlük çeken insanlar için sadece bir nişan işaret. Büyüleyici olan Allah'a misafir olma hissidir. Bu hisse ilk görüşte de sahip kapılabilirsiniz sonra da. Hiçbir şey hissetmeden dönenler de olabilir ama bu kişilere ödedikleri paraları geri vermiyor.



'Dünya tıp kongresi mi yapılıyor?'



Türk hacılar neden valizleriyle dolaşıyor?

Onlar valiz değil seyahat acentalarının dağıttığı eşantiyorn çantalar. Ancak hacıların taşıdığı bu kocaman çantalar görenleri aklına; Türkler hacca m geldi yoksa dünya tıp kongresine mi takılıyor. Bizimkiler de bu sekizgözlü çantalara bir seccade, bir takke koyup omuzlarına çapraz asıyorlar. Çektikleri ağırlık kendilerine ama namaz kılarken yandakinin kafasına düşmesi fena.



'Hacılar en çok yürüyen merdivende kaza geçiriyor'



'Neden etraftaki otelleri metro ile Kabe'ye bağlamıyorlar?

Hacılar en çok yürüyen merdivenlerde kaza geçiriyorlarmış. Suudi yetkililer 'paramız var metro yaparız ama bu şehirde metro olsaydı her gün ölümlü kaza olurdu' diyorlar. Mekke'ye dünyanın her yerinden müslümanlar geliyor ve sahip oldukları kent kültürü de birbirinden farklı.



Bir Anadolu açgözlülüğü...



Umreye hacca gidenler içkiyi bırakır, cami cemaati olur. Aynı şey bize de olur mu?

İstemezseniz olmaz. İçkiyi kumarı bırakıp beş vakit namaza başlamak Mekke'nin tozunu yutmakla otomatikman olmamaktadır. Hacca gidinceye kadar işleyebildiğin kadar günah işle, gözün toprağa bakmaya başladığı zamanda hacca gidip bir tövbe edersin tertemiz dönüp caminin erkeği çocuklarının babası olursun bir Anadolu açgözlülüğüdür.

Sonuç olarak

Umre yaşamaya değer bir deneyimdir. Araplar pis değildir. Arapça 'ayva, mafiş, yallah'tan oluşan bir dil değildir. Türkiye'den olmak ayrıcalık görme nedenidir.