En güzel transseksüel

Nattee, tacın yanında bir Honda otomobilin ve 2 bin 860 doların (4 bin 450 TL) sahibi oldu. 20 yaşındaki transseksüel güzel çok heyecanlıydı, kararı gözyaşlarıyla karşıladı.Güzellik yarışmalarına tutkuyla bağlı olan, cinsel konularda toleransı yüksek olan ülkede, transseksüel güzellik yarışması Miss Tiffany’ye olan ilgi, birçok geleneksel yarışmadan kat kat fazlaydı.