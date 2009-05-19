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En güzel transseksüel

Birbirinden iddialı 30 transseksüel, en güzel seçilip 'Miss Tiffany' ilan edilmek üzere yarıştı, birinci Nattee'nin oldu

19 Mayıs 2009 03:00

Birbirinden iddialı 30 transseksüel, en güzel seçilip 'Miss Tiffany' ilan edilmek üzere Pattaya sahilinde yarıştı, birincilik tacı Sorrawee Nattee'nin oldu

Tayland en güzel transseksüelini seçti - FOTOGALERİ

Nattee, tacın yanında bir Honda otomobilin ve 2 bin 860 doların (4 bin 450 TL) sahibi oldu. 20 yaşındaki transseksüel güzel çok heyecanlıydı, kararı gözyaşlarıyla karşıladı.

Güzellik yarışmalarına tutkuyla bağlı olan, cinsel konularda toleransı yüksek olan ülkede, transseksüel güzellik yarışması Miss Tiffany’ye olan ilgi, birçok geleneksel yarışmadan kat kat fazlaydı.

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