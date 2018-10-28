En güzel tavuklar için kıran kırana fiyat verdiler

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Süs Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen müzayedede Türkiye\'nin çeşitli illerinde tavuk yetiştiriciliği yapan ve en güzel tavukları yetiştirenler, kıran kırana fiyat yarışı yaptı. Tavukların açık arttırmada fiyatları 2 bin lirayı geçti.

Düzce Süs Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından Çerkez Taşköprü Köy Konağı\'nda kanatlı hayvan ve süs tavuğu müzayedesi düzenlendi. Müzayedeye Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er, yönetim kurulu üyeleri ile 12 ilin kanatlı hayvan dernek başkanları ve kanatlı hayvanseverler katıldı. Müzayede de yerli ve milli ırk olarak anılan Osmanlı Sultanı, Trabzon gugullisi, Denizli ırkı, Hacıkadın Gezre ırkı ve İsbenç ırkı gibi tavuk ve horozlar satışa çıktı. Satış serbest fiyatla başladı ve tavukların fiyatı açık arttırma yöntemi ile 2 bin lirayı geçerek alıcı buldu.

Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er yerli ve milli ırk olarak bilinen tavuk cinslerinin tescillenmeye çalışıldığını belirterek, \"Bizim Türkiye’ye özgü milli ırklarımız var, yöresel ırklarımız var. Atalarımızın, dedelerimizin baktığı Osmanlı Sultanı var. Osmanlı sultanlarının saraylarda baktığı ve beslediği bir hayvan. Osmanlı sultanları saraylarda bakmışlar, beslemişler ancak biz bunu ala tescilletemedik. Sultan kulübümüz var. Federasyon altında kurulan, Sultan kulübümüzle birlikte bu ırkların tescillenmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz\" dedi.

Düzce Süs Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yusuf Öztürk, amaçlarının insanlara hobi kazandırmak olduğunu vurgulayarak, \"Bizim amacımız insanları kahvehane, alkol gibi ortamlardan kurtarmak ve hayvan sevgisini aşılamak. Hayvanı sevemeyen insanı sevmez. Açık arttırmadan satıyoruz\" diye konuştu.



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