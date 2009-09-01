En güzel öyküler birarada

Edgar Allen Poe'dan Virginia Woolf'e, Mark Twain'den William Saroyan'a, Isaaac Asimov'dan Kate Chopin'e kadar birçok usta kalem bir arada...



Çekirdek Sanat Yayınları tarafından yayınlanan 'Dünya Edebiyatından Seçme Öyküler' kitabı dünya edebiyatının temel taşları sayılan yirmi beş yazarın en güzel öykülerinden bir kesitini sunuyor.



Dünya yazın tarihinin en üretken, parlak kalemlerinin kurgu gücü bu öykülerin temel düzlemini oluşturuyor.



Virginia Woolf 'Perili Ev' masalıyla, Edgar A. Poe bu kez şiirleriyle değil 'Gölge' izdüşümüyle, Isaac Asimov 'Yıldız Işığıyla', Kurt Vonnegut Jr. 'Tom Edison'ın Uzun Tüylü Köpeği', Arthur Conan Doyle 'Bohemya'da Skandal', Mark Twain ise üç adet öyküsüyle 'Dünya Edebiyatından Seçme Öyküler' kitabında yer alıyor.