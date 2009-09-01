T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

En güzel öyküler birarada

Edgar Allen Poe'dan Virginia Woolf'e, Mark Twain'den William Saroyan'a, Isaaac Asimov'dan Kate Chopin'e kadar birçok usta kalem bir arada...

01 Eylül 2009 03:00

Edgar Allen Poe'dan Virginia Woolf'e, Mark Twain'den William Saroyan'a, Isaaac Asimov'dan Kate Chopin'e kadar birçok usta kalem bir arada...

Çekirdek Sanat Yayınları tarafından yayınlanan 'Dünya Edebiyatından Seçme Öyküler' kitabı dünya edebiyatının temel taşları sayılan yirmi beş yazarın en güzel öykülerinden bir kesitini sunuyor.

Dünya yazın tarihinin en üretken, parlak kalemlerinin kurgu gücü bu öykülerin temel düzlemini oluşturuyor. 

Virginia Woolf 'Perili Ev' masalıyla, Edgar A. Poe bu kez şiirleriyle değil 'Gölge' izdüşümüyle, Isaac Asimov 'Yıldız Işığıyla', Kurt Vonnegut Jr. 'Tom Edison'ın Uzun Tüylü Köpeği', Arthur Conan Doyle 'Bohemya'da Skandal', Mark Twain ise üç adet öyküsüyle 'Dünya Edebiyatından Seçme Öyküler' kitabında yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24