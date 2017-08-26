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En güzel inekler, sahiplerine Almanya seyahati kazandırdı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ’daki Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı'nda inekler podyuma çıktı

26 Ağustos 2017 02:05

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ’daki Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı\'nda inekler podyuma çıktı. İnek güzellik yarışmasında birinci olan Şampiyon ve Sarıkız, sahiplerine ödül olarak Almanya seyahati kazandırdı.
Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı\'nın 2\'nci gününde, Tekirdağ Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği tarafından inek güzellik yarışması düzenlendi. Kaliteli hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için düzenlenen yarışmada, Simmental ve Holstein ırkı olarak iki grupta inek, jurinin karşısına çıktı. 4 jüri üyesi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Holstein inek gurubundan Şampiyon adlı inek, Simmental kategorisinde ise Sarıkız adlı inek birinci oldu. Birinci olan inekler, Almanya\'da fuara katılacak.
Tekirdağ Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ergin Durgun, \"Birincilerin Almanya fuarlarına ulaşımları sağlanacak. Hem Simmental hem de Holstein birincilerine. İkinciler ise Antalya’da düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'na katılmaya hak kazanacaklar. Bugün bizim amacımız şudur. Tekirdağ ilinde damızlık değeri yüksek kaliteli hayvan yetiştiren üyelerimize hem ödüllendirmek hem teşvik etmek\" dedi. 

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