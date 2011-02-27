-EN GÜZEL GÜVERCİN SEÇİLDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 27.02.2011 - Güvercin Ötücü Kuşlar Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin düzenlediği, 4. Güvercin Festivali kapsamında yapılan ''Güvercin Güzellik Yarışması''na 7 ilden toplam 211 güvercin katıldı. Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Hacı Ali Sezal, Kahramanmaraş Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri festivale katılımın yüksek olduğunu söyledi. Güvercin tutkusunun ve güvercin besleyen kişi sayısının her geçen gün arttığını, güvercin tutkunları arasında her kesimden insanın bulunduğunu ifade eden Sezal, ''Yüksek tahsil yapmış insandan tutun da eski milletvekili dahi bugün aramızda bulunuyor. Gerçekten güvercin sevgisinin özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna inanıyorum. Bu nedenle güvercin tutkusunun yaygınlaşmasını istiyoruz'' diye konuştu. Belediye Başkanı Mustafa Poyraz da güvercin besleyenleri desteklediklerini söyledi. Konuşmaların ardından 7 farklı ilden getirilen toplam 211 güvercin kaydedilerek komiteye teslim edildi. İzleyiciler, güvercinlere büyük ilgi gösterdi. 5 kişilik jüri, güvercinlerin duruş, burun, göz, baş ve kuyruk rengi, paça ve kanat genişliği ile genel fiziki yapılarına göre değerlendirdi. 6 farklı cinste güvercinin katıldığı yarışmada cinslerinde Hasan Yılmaz, Beşir Türkoğlu, İbrahim Taştı ve Bilgehan Çelen'in güvercinleri birinci seçildi. Dereceye girenlere plaket ve kupa verildi.