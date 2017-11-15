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En güzel 'Doğal Yaşam' fotoğrafları belirlendi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği 'Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

15 Kasım 2017 14:39

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 5\'incisini düzenlediği \'Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam\' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Emre Bulduk birinci, Celal Erdem ikinci, İbrahim Arslan üçüncü olurken, Songül Arslan da mansiyon ödülüne layık görüldü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'nın 5\'inci kez düzenlediği \'Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam\' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Doğal Yaşam Parkı\'nda barınan 130\'dan fazla türde 1500\'ü aşkın hayvanı genç nesillere tanıtmak ve fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 266 kişi bin 251 eserle katıldı. Ortaya çıkan kareler, Afrika ve Asya ormanlarını aratmadı.
BİRİNCİLİK EMRE BULDUK\'A
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu, Ege Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alaattin Kanlıoğlu, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Ahmet Özkan, fotoğraf sanatçısı Levent Çanakkalelioğlu ve İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin\'den oluşan jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından, dereceye giren 4 fotoğraf ile sergilenmeye değer bulunan 35 eser belirlendi. Jürinin yaptığı zorlu değerlendirmenin ardından Emre Bulduk birinci, Celal Erdem ikinci, İbrahim Arslan üçüncü olurken, Songül Arslan da mansiyon ödülüne layık görüldü.

FOTOĞRAFLI

 

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