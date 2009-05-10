'En güzel 100 lale fotoğrafı' yarışmasının ödülleri verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "4. Uluslararası İstanbul Lale Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "En Güzel 100 Lale Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren 100 kişiye ödülleri dağıtıldı.



Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk bahçesinde düzenlenen törende konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, ana vatanı Kazakistan olan lalenin, Anadolu kültüründe özel bir yeri olduğunu dile getirdi.



Bugün lale üretimini en iyi şekilde yapan ülkenin Hollanda olduğunu anımsatan Kuzu, birçok alanda Doğu'nun ilk olduğunu, ancak sonuç itibariyle parasını ve ticaretini yapanın Batı olduğunu söyledi.



Lale üretiminde Kenya'nın da önemli bir yeri bulunduğunu ifade eden Kuzu, Kanunu Sultan Süleyman döneminde Hollanda kralına lalenin tanıtılma amacıyla gönderildiğini anımsattı.



Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla son yıllarda lale kültürünün yeniden canlandırılmaya başlandığını ifade etti.



Osmanlı Devleti'nde "Lale Devri"nin olduğunu hatırlatan Kuzu, şunları kaydetti:



"Bunu getirip bugüne uyarlarsak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi lale devri yaşıyor gibi algılanmasın. Tabii ki 2 dönemde farklı nedene dayanıyor. Lale bugün güzellikleri, tarihi hatırlatmak için sergileniyor. O zaman ise insanları imparatorluğun sıkıntısından, dertlerinden uzaklaştırmak için birçok yere laleler dikilmiş."



Kuzu, "Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar" sözünü anımsatarak, ayrıca tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutladı.



İstanbul'a 5 yılda 36 milyon lale



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Dereli de ilçe belediyelerle birlikte kentin değişik bölgelerine 16 milyon, 5 yılda ise toplam 36 milyon 175 bin lale diktiklerini dile getirerek, lalelerin yanı sıra sümbül, nergis de diktiklerini ifade etti.



Lalenin kentte yaşayanlarla bütünleşmesinin, sadece daha fazla dikilmesiyle değil, İstanbulluların laleyi sahiplenmesiyle mümkün olacağına dikkati çeken Dereli, belediye olarak hedeflerinin en güzel laleyi İstanbul'da yetiştirmek olduğunu söyledi.



Bu yılda geçmiş dönemlerde olduğu gibi 1 milyon laleyi İstanbullulara dağıttıklarını belirten Dereli, festival kapsamında İFSAK ile birlikte 2 kategoriden oluşan fotoğraf yarışması düzenlediklerini hatırlattı.



Dereli, A kategorisinde belediyenin vatandaşlara dağıttığı ve evlerde yetiştirilen lalelerin çekilen fotoğraflarının yarıştığını, bu bölüme 1168 kişinin başvurduğunu, 94'ünün ödüle layık görüldüğünü ve dereceye girenlere 300 TL para ödülü verildiğini belirtti.



B kategorisinde ise kentin çeşitli parklarına, meydanlarına dikilen lalelerin fotoğraflarının yarıştığını ifade eden Dereli, bu bölüme ise 1073 eserin katıldığını, jürinin 46 eseri sergilemeye, 6 eseri de ödüle layık gördüğünü anlattı.



Yarışmanın B kategorisi birincisine 3 bin, 5'ine 1000 TL ödül verildiğini, toplamda ise yarışmada 100 kişiye 41 bin TL para ödülünün dağıtıldığını söyleyen Dereli, lalenin İstanbul'un bir kültürü olduğunu ve İstanbullular'ın bu kültüre sahip çıktığını anlattı.



Kampanya ile yerli üretimin teşvik edildiğini belirten Dereli, çiçekçilik sektörünün de canlanmasını sağlayan bu alanın birçok kişiye de istihdam sağladığını akardı.



Konuşmaların ardından Kuzu, B kategorisinde birinci olan İbrahim Ayşıl'a 3 bin TL'lik ödülünü verdi. Ardından dereceye giren 5 kişiye de 1000 TL'lik ödülü dağıtıldı.



Bu arada dereceye girenlerin fotoğraflarından oluşan sergi de bahçede açıldı.

