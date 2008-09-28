En güzel 100 kişi arasında 4 Türk

Bild gazetesinin, Almanya’nın en güzel 100 kadın ve erkeği arasında seçtiği Türkler, 1960’larda çalışmak için bu ülkeye giden Türklerin başarılı olmuş çocukları...



Almanya’nın en çok okunan gazetesi Bild, ülkenin en güzel 100 kadın ve erkeğini belirledi. Ekonomi, siyaset, sanat ve spor dünyasından seçilen 100 Alman güzeli arasında 4 Türk de bulunuyor.



Duruş, karizma, cazibe gibi kriterlerin ön planda tutulduğu seçimlerde Bild gazetesi, oyuncu Mehmet Kurtuluş, sunucu Gülcan Kamps, işkadını Nina Öger ve sunucu Nazan Eckes'i ülkenin en güzel Almanları olarak seçti. Oyuncu Mehmet Kurtuluş erkekler listesinde 27. sırada yer alırken, en güzel kadınlar sıralamasında ise sunucu Gülcan Kamps 33’üncü, Nina Öger 41’inci, Nazan Eckes de 47’nci sırada yer aldı.



Bild jürisi ülkenin en güzel erkeği olarak oyuncu Sebastian Koch’u, kadını olarak da oyuncu Cosma Shiva Hagen'i seçti.



Gülcan Kamps, 7 Ağustos 2007’de Alman PRO7 TV kanalında canlı yayında sevgilisi Sebastian Kamps’la evlenmişti.

