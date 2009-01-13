En gözdeler: Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe

Kayak ve kış turizmi açısından büyük potansiyele sahip Türkiye’de, Uludağ, Kartalkaya ve Sapanca-Kartepe’nin en revaçta olan kayak merkezleri olduğu belirtildi.



Etstur Yurtiçi Turlar Müdürü Selim Suat Özbek, “kış” ve “tatil” kelimeleri yan yana gelince kayak sporunun vazgeçilmez bir alternatif olduğunu söyledi.



Kış aylarında hizmet veren oteller sayesinde artık Türkiye’nin dört bir köşesinde kayak ve tatil yapmanın mümkün olduğunu anlatan Özbek, şöyle konuştu:

“Uludağ, otel alternatiflerinin fazlalığı ve gece hayatının renkliliği ile en çok tercih edilen bölge olma özelliğini koruyor. Uludağ’ı Kartalkaya takip ediyor. Ancak kayakçılar için pistler ve kar kalitesi de büyük önem taşıyor. En uzun pistler ülkemizde Palandöken’de bulunuyor. Sarıkamış da kar kalitesiyle ünlü. Fakat kayak misafirlerinin önemli bir bölümü İstanbul ikametli olduğu için ve ulaşımın kolay olması sebebiyle Uludağ, Kartalkaya ve Sapanca Kartepe en revaçta olan kayak merkezleri. Bu yıl yaklaşık 7 bin kişiye kayak tatili yaptırmayı hedefliyoruz. Toplamda da 12-13 bin kişinin kayak için seyahat edeceğini öngörüyoruz.”



Özbek, kış turizminde her geçen yıl biraz daha artan talep ile karşılaştıklarını vurgulayarak, kayak otellerinin maliyetlerinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.



Hesaplı tatil için hafta arasını tercih edin



Tesislerin, sadece 3-4 ay açık olduğunu, yılın geri kalan döneminde çoğunun kapandığını belirten Özbek, şunları kaydetti:

“Bu durum haliyle maliyetlerin önemli ölçüde yükselmesine neden oluyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Beraberinde kayak sporunun da pahalı bir spor dalı olması, haliyle kayak tatillerinin fiyatlarını yükselten unsurlar arasında. Ayrıca, sömestre gibi dönemlerde kayak merkezlerindeki otellerin sınırlı toplam kapasitesi nedeniyle yer bulmak oldukça zor hale geliyor. Talebin genelde bu gibi özel dönemlere yoğunlaşması otellerin bu dönemlerle ilgili fiyatlarını artırmalarına neden oluyor. Fakat hafta içi gibi dönemlerde ise talebin düşük olması çeşitli özel paketlerle fiyatlara yansıyor. Bu nedenle tatillerini kayak otellerinde geçirmek isteyenlerin özel tatil dönemlerine denk gelecek tatillerini önceden planlamalarını ya da daha hesaplı olan hafta içi paketlerini tercih etmelerini öneriyoruz.”



Didimtur Operasyon Şefi Garen Bulur da kayak turizminde asıl amacın spor olduğunu ifade ederek, bundan dolayı kayak tatillerinde misafirlerin kalacakları otelin belli bir konforda olmasının haricinde çok büyük beklentiler içerisinde olmadıklarını söyledi.



Bulur, bununla birlikte liftlerin fiyata dahil olması, pistlerin çeşitliliği ve tesislere sağlanan ulaşım imkanlarının da misafirlerin tercihlerini belirlemelerindeki diğer kriterleri oluşturduğunu kaydetti. (AA)





