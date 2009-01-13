T24 LogoT24 Logo
Yaşam

En gözdeler: Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe

Türkiye’de, Uludağ, Kartalkaya ve Sapanca-Kartepe’nin en revaçta olan kayak merkezleri olduğu belirtildi.

13 Ocak 2009 02:00

Kayak ve kış turizmi açısından büyük potansiyele sahip Türkiye’de, Uludağ, Kartalkaya ve Sapanca-Kartepe’nin en revaçta olan kayak merkezleri olduğu belirtildi.

Etstur Yurtiçi Turlar Müdürü Selim Suat Özbek, “kış” ve “tatil” kelimeleri yan yana gelince kayak sporunun vazgeçilmez bir alternatif olduğunu söyledi.

Kış aylarında hizmet veren oteller sayesinde artık Türkiye’nin dört bir köşesinde kayak ve tatil yapmanın mümkün olduğunu anlatan Özbek, şöyle konuştu:
“Uludağ, otel alternatiflerinin fazlalığı ve gece hayatının renkliliği ile en çok tercih edilen bölge olma özelliğini koruyor. Uludağ’ı Kartalkaya takip ediyor. Ancak kayakçılar için pistler ve kar kalitesi de büyük önem taşıyor. En uzun pistler ülkemizde Palandöken’de bulunuyor. Sarıkamış da kar kalitesiyle ünlü. Fakat kayak misafirlerinin önemli bir bölümü İstanbul ikametli olduğu için ve ulaşımın kolay olması sebebiyle Uludağ, Kartalkaya ve Sapanca Kartepe en revaçta olan kayak merkezleri. Bu yıl yaklaşık 7 bin kişiye kayak tatili yaptırmayı hedefliyoruz. Toplamda da 12-13 bin kişinin kayak için seyahat edeceğini öngörüyoruz.”

Özbek, kış turizminde her geçen yıl biraz daha artan talep ile karşılaştıklarını vurgulayarak, kayak otellerinin maliyetlerinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Hesaplı tatil için hafta arasını tercih edin

Tesislerin, sadece 3-4 ay açık olduğunu, yılın geri kalan döneminde çoğunun kapandığını belirten Özbek, şunları kaydetti:
“Bu durum haliyle maliyetlerin önemli ölçüde yükselmesine neden oluyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Beraberinde kayak sporunun da pahalı bir spor dalı olması, haliyle kayak tatillerinin fiyatlarını yükselten unsurlar arasında. Ayrıca, sömestre gibi dönemlerde kayak merkezlerindeki otellerin sınırlı toplam kapasitesi nedeniyle yer bulmak oldukça zor hale geliyor. Talebin genelde bu gibi özel dönemlere yoğunlaşması otellerin bu dönemlerle ilgili fiyatlarını artırmalarına neden oluyor. Fakat hafta içi gibi dönemlerde ise talebin düşük olması çeşitli özel paketlerle fiyatlara yansıyor. Bu nedenle tatillerini kayak otellerinde geçirmek isteyenlerin özel tatil dönemlerine denk gelecek tatillerini önceden planlamalarını ya da daha hesaplı olan hafta içi paketlerini tercih etmelerini öneriyoruz.”

Didimtur Operasyon Şefi Garen Bulur da kayak turizminde asıl amacın spor olduğunu ifade ederek, bundan dolayı kayak tatillerinde misafirlerin kalacakları otelin belli bir konforda olmasının haricinde çok büyük beklentiler içerisinde olmadıklarını söyledi.

Bulur, bununla birlikte liftlerin fiyata dahil olması, pistlerin çeşitliliği ve tesislere sağlanan ulaşım imkanlarının da misafirlerin tercihlerini belirlemelerindeki diğer kriterleri oluşturduğunu kaydetti. (AA)


ETİKETLER

tatilgezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24