En gözde karne hediyesi: Bisiklet

T24-



İlk ve ortaöğretimde yaklaşık 15 milyon öğrenci, 18 Haziranda yıl boyunca ortaya koydukları performansın notlarını gösteren karnelerini alacak. Öğrenciler karne heyecanını yaşarken, okulların kapanmasına kısa bir süre kala veliler de çocuklarına alacakları karne hediyesinin arayışına girdi.





Çocuklarını mutlu etmek isteyen veliler, genellikle bilgisayar, oyun konsolu gibi hediyelere yönelse de bisiklet, hala en gözde karne hediyeleri arasındaki yerini koruyor. Özelliklerine göre değişmekle birlikte 7-12 yaşındaki çocuklara yönelik bisikletlerin fiyatı 80 liradan başlıyor. Vites sayısı, jant büyüklükleri ve dayanıklıklarına göre fiyatlar 400 liraya kadar çıkıyor. Gençlere göre tasarlanan bisikletler ise 100-750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Peşin satışlarda yüzde 35'e varan indirimler yapılırken, kredi kartına 6-12 ve 24 ay taksit seçenekleri bulunuyor.



KARNE HEDİYESİ BİSİKLETİN YERİ AYRI





Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, ''Bilgisayar, oyun konsolu gibi rakipleri bulunmasına rağmen bisiklet, teknolojiye yenik düşmeyerek kesinlikle en gözde karne hediyesi olma özelliğini koruyor. Anne ve babalara, çocuklarını bisiklet sahibi yapmalarını öneriyorum. Böylece hem çocuklar mutlu edilecek, hem de sağlıklı gelişimleri için spor yapmalarına katkı sağlanacak'' dedi.





Bisiklet sporunun, bireysel dallar içinde çevre, sağlık, turizm ve sosyal dayanışma olgusu taşıyan tek branş olduğunu ifade eden Müftüoğlu, günümüz şartlarında Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de bisikletin daha yoğun kullanılması gerektiğini vurguladı.





Müftüoğlu, artık yapılanan bölgelerde bisiklet yolları açıldığına dikkati çekerek, ''Yerel yönetimlerin bisiklet yollarına ağırlık vermesi, bu sporun daha hızlı yaygınlaşacağı yönünde bizlere umut veriyor'' diye konuştu.





Emin Müftüoğlu, ailelerden genellikle Uzak Doğu'dan gelen bisikletlerden uzak durmalarını tavsiye ederek, ''Sırf fiyatı ucuz diye dayanıklılık konusunda gerekli standartları taşımayan bisikletler alınmasın. Kaş yaparken göz çıkartmayalım'' dedi.