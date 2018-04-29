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BBC Türkçe

'En görülmeye değer meteor yağmuru' bu gece

Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Geminid (İkizler) yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebilecek. Yeterince karanlık alanlarda Türkiye saatiyle geceyarısından sonra saatte orta

29 Nisan 2018 20:30

Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Geminid (İkizler) meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebilecek.

Açık bir gökyüzü ve 13 Aralık'ı 14 Aralık'a bağlayan gece biraz boş vaktiniz varsa, şimdiye kadarki en güzel meteor yağmurlarından birine şahit olabilirsiniz.

Dünya her yıl güney etrafındaki yörüngesinde 940 milyon kilometre yol kat ediyor ve aynı yolu son yıllar, onyıllar ve yüzyıllar boyunca kuyruklu yıldızlar ve metorlar da dolaştı ve güneşin yörüngesinde kalıntılar bıraktı.

Dünya her yıl bu kalıntıların yanından geçiyor ve geçtiğinde de meteor yağmurları oluşuyor.

Bunların en görmeye değer olanları da Ağustos'taki Perseid yağmuru ve Aralık'ta görülen Geminid yağmuru.

Meteor yağmurlarındaki görüntü her yıl değişiyor ancak bu geceki Geminid yağmurunun en görmeye değer meteor yağmuru olabileceği belirtiliyor.

"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçalarıyla oluşuyor.

Yeterince karanlık alanlarda Türkiye saatiyle geceyarısından sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebilecek.

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