'En görkemli' kaleye ziyaretçi akını

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı\'nca Türkiye’nin en görkemli 13 kalesi sıralandı. İlk sırada, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi\'nde bulunan Zilkale yer aldı. Sarp kaya üzerindeki kalenin manzarasına görenler, hayran kalıyor. Yeri- yabancı turistlerin akınına uğrayan kaleyi yaz döneminde yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.

Çamlıhemşin ilçesinde, 13’üncü yüzyılda bölgede yaşayan Kommenoslar tarafından 750 metre yüksekte sarp kaya üzerine inşa edilen Zilkale, Cenevizliler başta olmak üzere Rumlar ve Osmanlılar tarafından 1800\'lü yılların sonuna kadar kullanıldı. Yakın tarihte restore edilen ve Rize\'deki önemli tarihi mekanlar arasında yer alan Zilkale, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca yapılan \'Türkiye\'de en görkemli kaleler\' sıralamasında, 13 kale arasından 1\'inci seçildi. Eşsiz manzarasıyla ziyaret edenleri hayran bıraktıran kale, yeri- yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kale, bu yaz döneminde yaklaşık 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

\'DOĞA HARİKASI\'

Ahmet Emin Öztürk, ziyaret ettiği kalenin harika göründüğünü belirterek, \"Ben de ilk kez geldim. Manzarası harika. Kalenin yeri çok hoşuma gitti\" dedi.

İzmit\'ten geldiklerini belirten Mehmet Ali Büyükköse de \"Doğası, şelaleleri ve kalesiyle bölge harika. Kale özellikle muhteşem. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz\" diye konuştu.

Isparta\'dan gelen Kemal Avşar ise \"Muhteşem, doğa harikası bir yer. Geçmişi çok eski. Güçlü, kuvvetli ihtişamlı bir kale\" dedi.

\'ZİLKALE, EMSALSİZ YERDE\'

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından \'en görkemli kale\' sıralamasında ilk sırada gösterilen Zilkale\'nin birçok yönüyle gelen ziyaretçileri etkilediğini söyledi. Hocaoğlu, \"Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan Zilkale, bulunduğu konum itibariyle emsalsiz bir yerde. Özellikle son yıllarda Zilkale, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Bu yıl toplamda 400 bin kişi Zilkale\'yi ziyaret etti. Bu çok önemli bir rakam ve her yıl ilgi giderek artıyor. Bu anlamda bölgede ciddi bir yoğunlukta söz konusu. Biz turizm çeşitliliği bakımından o bölgelere yeni destinasyonlar dahil ederek, Zilkale ve sonrasında Elevit ile Çat Vadisi\'nin de turizme dahil olması konusunda ciddi çalışmalarımız var. Bu bölgede, Zilkale ana bir destinasyon olarak kendini gösteriyor. Rize\'ye gelen her ziyaretçi bu tarihin görkemli kalesini mutlaka görmeleri gerekiyor. Zilkale, suyun, doğanın, yeşilin ve tarihin yolculuğunu bir arada gösteriyor\" diye konuştu.

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