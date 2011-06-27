En genç uzay turisti 17 yaşında

T24

Virgin Galactic firmasının, halen California'nın Mojave Çölü'ndeki tesislerde deneme ve test uçuşları yapan SpaceShipTwo modeli uzay aracı ile uzaya gidecek olan turistler, önümüzdeki yıldan itibaren uçuş öncesi eğitime alınacak ve sırasıyla uzay yolculuğuna gidecekler.Firma adına yolcu organizasyonu yapan Vision 2000 Travel isimli firmanın Calgary Temsilcisi Michael Broadhurst, başvurusu kabul edilen genç yolcunun ailesinin, kimlik bilgilerinin açıklanmasını istemediklerini belirterek, "aile oğulları ile birlikte uzaya gidecek. Ancak çocuklarının kameraların karşısına geçmesini istemiyorlar" dedi.Şirketin, 18 yaşından küçüklerin uçuşuna izin vermediğini hatırlatan Broadhurst, adı açıklanmayan genç yolcunun, uçuşların başlayacağı zamana kadar 18 yaşına gireceğini ve bunun sorun olmayacağını ifade etti. Kişi başı 200 bin Amerikan Doları (327 bin TL) olan biletler için şu ana kadar 440 kişinin başvuruda bulunup ödeme yaptıklarını kaydeden Michael Broadhurst, ilk etapta 17'si erkek 6'sı kadın 23 Kanadalı'nın yerlerinin ayrıldığını açıkladı.Yolcular arasında, 56 yaşında Torontolu bir kadın ve 20'li yaşlarda 3 oğlu da bulunuyor. Uzay yolculuğuna çıkacak olan tüm yolcuların, Kanada Federal Havacılık Dairesi'nden de onay almaları gerekiyor. Yolcu listesinin önümüzdeki yıl açıklanması bekleniyor.