En genç il Şırnak en yaşlı Çanakkale



T24 - Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan bilgiye göre, geçen yıl ortanca yaşı en düşük il Şırnak iken, en yüksek il de Çanakkale oldu.





TÜİK'in araştırmasına göre; “nüfusu oluşturan kişilerin yaşları büyükten küçüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı” şeklinde tanımlanan “ortanca yaş” 2011 yılında, Türkiye'de erkeklerde 29,14, kadınlarda 30,28, ülke genelinde ise 29,7 olarak gerçekleşti. Doğu illerinde düşerken, batı illerinde yükselen ortanca yaş Bitlis'te 20,31, Mardin'de 20,38, Hakkari'de 20,83, Diyarbakır'da 21,38, Iğdır'da 23,03, Gaziantep'te 23,57, Bingöl'de 24,14, Adıyaman'da 24,27, Kars'ta 24,43, Kilis'te 25,02, Erzurum'da 25,17 olarak gerçekleşti. Şırnak'ta 18,26 ile en düşük seviyede bulunan ortanca yaş, 6 ilimizde daha 20'nin altına düştü. Ortanca yaş Şanlıurfa'da 18,71, Siirt'te 19,29, Batman'da 19,40, Muş'ta 19,42, Van'da 19,50, Ağrı'da 19,51 oldu.



Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde sadece 2 ilde ortanca yaş 30'un üzerine çıktı. Ortanca yaş Erzincan'da 30,69, Tunceli'de de 30,13 oldu. Çankırı'da 35,17, Giresun'da 35,25, Karabük'te 35,32, Bartın'da 35,48, Artvin'de 35,63 olarak gerçekleşen ortanca yaş, 7 ilimizde de 36'yı geçti. Ortanca yaş Kırklareli'de 36,05, Burdur'da 36,33, Kastamonu'da 36,68, Edirne'de 36,77, Sinop'ta 36,81, Balıkesir'de 36,83 oldu. Türkiye genelinde ortanca yaş 36,97 ile Çanakkale'de en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'de, bu illerin dışında 35 ilimizde daha ortanca yaş 30'un üzerine çıktı. Ortanca yaş İstanbul'da 30,36, Ankara'da 31,49, İzmir'de 33,67 oldu. Bazı illerdeki ortanca yaş rakamları ise şöyle gerçekleşti:

Adana 28,82

Amasya 34,25

Antalya 31,66

Aydın 34,41

Bolu 34,02

Bursa 31,87

Kayseri 28,95

Kocaeli 30,07

Kütahya 34,22

Kahramanmaraş 26,17

Muğla 34,51

Rize 33,18

Trabzon 32,24

Zonguldak 33,80

Bayburt 27,17

Yalova 34,16

Osmaniye 27,56





Tunceli'de her bin kişiden 34'ü 90 yaşın üstünde

Bu arada, 90 yaşın üzerindeki nüfus en çok İstanbul'da, en az Bayburt'ta ikamet ediyor. 90 yaşın üzerinde İstanbul'da 12 bin 745 kişi, Bayburt'ta da 90 kişi yaşıyor.



90 yaşın üzerindekilerin il nüfusuna oranının en yüksek çıktığı il ise Tunceli oldu. Her bin kişiden Tunceli'de 34'ü, Artvin'de 25'i, Sinop'ta 24'ü, Rize'de 21'i, Gümüşhane ve Burdur'da 19'u, Giresun'da 18'i, Trabzon, Malatya, Kastamonu ve Çankırı'da 17'si, Bolu'da ise 16'sı 90 yaşın üzerinde bulunuyor. 90 yaş üstündekilerin il nüfusuna oranı Van'da binde 5'e, Muş'ta da binde 7'ye düşüyor.





