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Dünya
Deutsche Welle

En genç başbakan olma yolunda

İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, ülkenin en genç başbakanı olmaya aday Matteo Renzi'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.

17 Şubat 2014 18:51


İtalya Başbakanı Enrico Letta'nın görevinden ayrılmasından üç gün sonra İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano pazartesi günü 39 yaşındaki Matteo Renzi'ye hükümeti kurma görevini verdi.

Eski Floransa Belediye Başkanı ve Sosyal Demokrat Parti PD'nin yeni Genel Başkanı Renzi, salı günü itibariyle hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlayacak.

Renzi yaptığı açıklamada, "Ülkedeki siyasi krizde kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı, tüm siyasi partiler ve İtalyanlara, tüm cesaret ve enerjisini kullanacağı taahhüdünde bulundu.

Hukuk öğrenimi görmüş İtalya'nın en genç Başbakan adayı Matteo Renzi, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin görevden ayrılmasından bu yana üçüncü hükümeti kuracak. Renzi, parti içindeki bir mücadele sonucu parti başkanlığına seçildiği için hâlihazırdaki koalisyon partisiyle yola devam edebilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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