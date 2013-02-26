Hastalar en çok antibiyotiklerin yan etkilerinden şikâyetçi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile gerçekleştirilen ''Hastalardan Yan Etki Bildirimi Toplama'' pilot projesi kapsamında, Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) yapılan bildirimlerde ilk sırayı yüzde 16 ile antibiyotikler aldı. Türkiye DSÖ tarafından hekimler dışında hastalardan da yan etki bildirimi toplanması projesinde dünyada 2. ülke olarak seçildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, ''DSÖ ile gerçekleştirilen pilot proje kapsamında, hastaların ilaç kullanımı sırasında gözlemledikleri yan etkileri, elektronik olarak TÜFAM'a bildirmelerine olanak sağlayan sistem, 21 Aralık 2012 tarihinde hizmete girdi'' dedi.



Dr. Kerman, TÜFAM'a bu sistem kullanılarak gönderilen yan etki raporları incelendiğinde, yüzde 57'sinin hastalar, yüzde 31'inin eczacılar, yüzde 9'unun hekimler ve yüzde 3'ünün de diğer sağlık çalışanlarınca bildirildiğini ifade etti.

Kerman, şöyle devam etti: ''Elektronik sistemle TÜFAM'a ulaşan raporlar içerisinde en fazla bildirim yüzde 16 ile antibakteriyel (antibiyotik) ilaçlarla ilgili olarak yapılmıştır. Yan etkiler döküntü, kızarıklıktan daha ciddi durumlara kadar değişebilen alerjik reaksiyonlar şeklindedir. Antibakteriyel ilaçların ardından en fazla yan etki bildirilen ilaç grupları yüzde 13 ile ağrı kesici özelliği bulunan non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar ve kanser tedavisinde kullanılan antineoplastik ilaçlardır. Ağrı kesici özellikli ilaçlar ile ilgili bildirimlerin yüzde 50'si gastrointestinal sistem rahatsızlıkları, yüzde 50'si ise alerjik reaksiyonlardır. Kanser tedavisinde kullanılan antineoplastik ilaçlarla olan bildirimler daha çok alerjik reaksiyon şeklindedir. Söz konusu yan etkiler ilaçlardan beklenilebilecek ve ilacın kısa ürün bilgisi, kullanma talimatı, prospektüsünde yer alan yan etkilerdir.''



Kerman, yan etki bildirimlerinin henüz istenilen düzeyde olmadığını bildirerek, vatandaşların çekinmeden bildirimde bulunmalarının önemli olduğunu söyledi.

Hastalar, yan etki bildirimini Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ''www.titck.gov.tr'' ana sayfasındaki linki kullanarak yapabiliyor. Yan etki bildirimi yapacak kişilerin sadece e-posta adreslerinin bulunması yeterli oluyor. Bildirim yapan kişilerin isim ve iletişim adresleri kesinlikle gizli tutuluyor, 3. kişi ve kurumlara izinsiz açıklanamıyor.

