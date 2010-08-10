-EN FAZLA RUSLAR GELDİ, İLK TERCİH AKDENİZ ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye gelen turistlerden 1 milyon 369 bin 850 kişi tatil için Akdeniz Bölgesini tercih etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinden derlenen bilgiye göre, Haziran ayında Türkiye turistlerin milliyetlerine göre sıralamasında Rusya ilk sırada yer alırken bunu Almanya, İngiltere, İran ve Bulgaristan'dan gelenler izledi. Geçici verilere göre, Haziran ayında gelen Rus turist sayısı yüzde 16.53 artarak 578 bin 527 kişiye, Alman turist sayısı yüzde 12.11 dilimle 423 bin 703'e ulaştı. Bunları 419 bin 674 İngiliz, 186 bin 580 İranlı, 119 bin 938 Bulgar turist izledi. Ayrıca, Hollanda'dan gelen turist sayısı yüzde 2.81'lik dilimle 98 bin 440, Fransa'dan gelenlerin sayısı 96 bin 266, ABD'den gelenlerin sayısı ise 95 bin 214 oldu. -AKDENİZ BÖLGESİ İLK TERCİH- Haziran ayında Türkiye'ye gelen turistlerden 1 milyon 369 bin 850 kişi tatil için Akdeniz Bölgesini tercih etti. İkinci sırayı 659 bin 108 turist ile Marmara, üçüncü sırayı ise 501 bin 226 kişi ile Ege Bölgesi aldı. -SURİYE VE İRAN'DAN GELEN TURİST SAYISINDA ARTIŞ- Ocak-Haziran döneminde yabancıların milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında, Suriye ve İran'dan gelen turist sayısındaki artış dikkati çekti. Suriye'den gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla bir artış gösterdi. Geçen yılın ilk 6 ayında Suriyeli turist sayısı 179 bin 717 iken, bu yıl 375 bin 450'ye ulaştı. Türkiye'yi 2008 yılında ise 176 bin 177 Suriyeli turist ziyaret etmişti. İran'dan gelen turist sayısında da 2008 ve 2009 yıllarına göre önemli oranda artış görüldü. Türkiye'ye bu yılın ilk 6 ayında 926 bin 383 İranlı turist geldi. Bu sayı 2008 yılının aynı döneminde 490 bin 900, geçen yıl ise 527 bin 12 kişiydi.