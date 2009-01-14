En fazla okula gitmeyen çocuk İstanbul'da

Milli Eğitim Bakanlığı, illerin 'okul kaçağı' haritasını çıkardı. Okula gitmeyen çocukların tespitini yapan Bakanlık, 171 bini kız olmak üzere 289 bin çocuğun 'kaçak' olduğunu belirledi.



İlçe ilçe çocuk avına çıkan Milli Eğitim, okullara mahalledeki kayıtsız çocukların adres ve isimlerini bildirdi. İstanbul'un 34 bin çocukla ilköğretime gönderilmeyenler listesinde ilk sırada yer alması dikkat çekti. İstanbul'u Şanlıurfa (25 bin), Van (23 bin) ve Diyarbakır (14 bin) izledi.



‘Haydi Kızlar Okula’, e-kayıt ve e-okul projeleriyle okul dışında çocuk kalmaması için çalışmalar yürüten bakanlık, okula gitmeyen sayısı en fazla olan 15 ilin vali ve milli eğitim müdürlerini Ankara'da topladı. Yetkililere, okul kaçağı çocukların tespiti ve okula kazandırılması için talimat verdi. İllere tek tek ‘karne’ veren bakanlık, nisan ve kasım aylarında ‘okul kaçaklarının’ son durumuyla ilgili yeni karneler düzenleyecek. Okula kazandırılan çocuklar telafi eğitimine alınacak ve emsalleriyle aynı seviyeye gelmeleri için yetiştirme programına dahil edilecek.



Yaşı sorunlu çocuklar



Veri girişi yapılan 85 bin çocuğun bilgilerine göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde ismi gözüküp de okula gitmeyen çocukların önemli bir kısmının ‘yaşı’ sorunlu. 11 bin 600 çocuk (yüzde 7,8) yaşı küçük diye ailesi tarafından okula kaydettirilmiyor. Yurtdışındaki çocuk sayısı ise 12 bin 745 (yüzde 8,5). Kayıtsız çocukların okula gitmeme nedenleri arasında ‘nüfus cüzdanındaki yaşı ile fiziki yaşının farklılığı’ (yüzde 5,4) ilk sırada yer alıyor. Diğer sebepler şöyle sıralanıyor: 16 bin çocuk (yüzde 10,7) taşınmış ve yeni adresi bilinmiyor, 2 bin 600 (yüzde 1,7) vefat etmiş, bin 800 (yüzde 1,2) ilköğretimden mezun olmuş. 6 bin 600 zihinsel, ortopedik, görme veya işitme engelli. 2 bin 700 (yüzde 1,8) özürlü çocuk özel eğitim merkezine gidiyor. 3 bin 600 (yüzde 2,4) geleneksel sebeplerle okula gönderilmiyor. 6 bin 500 'ailevi nedenlerle' okula gidemiyor.