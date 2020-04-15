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Kültür-Sanat

İstanbul İstatistik Ofisi: En fazla kitabı Anadolu yakası satın alıyor, en fazla okunan tür roman

15 Nisan 2020 13:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kurulan departmanlarından İstanbul İstatistik Ofisi paylaştığı verilere göre, 16 Mart'tan en çok kitap satışı yapılan 5 ilçenin 4'ü Anadolu yakasında, en fazla tercih edilen kitap türü ise roman.

İstanbul İstatistik Ofisi, İBB'nin iştiraklerinden Kültür A.Ş'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'ndan online olarak alınan 100 bin kitaba ilişkin istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, İstanbul Kitapçısı'ndan en fazla kitap satın alan ilçeler sırasıyla Kadıköy, Ümraniye, Maltepe, Küçükçekmece ve Üsküdar oldu. Kitap siparişlerinin yüzde 67'si İstanbul'dan, yüzde 33'ü ise şehir dışından geldi.

Verilere göre, okurların en fazla tercih ettiği tür roman. Roman türünü sırasıyla, hikaye, araştırma-inceleme ve kişisel gelişim kitapları takip ediyor.

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