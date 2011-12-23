En fazla hava kirliliği Edirne'de

T24 - Türkiye'de, Ekim ayında en yüksek kükürtdioksit ortalaması Edirne'de, partiküler madde ortalaması ise Afyonkarahisar'da gerçekleşti.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı Ekim ayına ilişkin ''Hava Kalitesi'' verilerini açıkladı. Buna göre, kükürtdioksit (SO2) ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri sırasıyla Edirne, Muğla, Bolu, Uşak ve Niğde olurken, partiküler madde (PM10) ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri Afyonkarahisar, Malatya, Batman, Gaziantep ve Kahramanmaraş (Elbistan) olarak sıralandı.





Aynı dönemde il ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen kükürtdioksit ortalamaları incelendiğinde, Kısa Vadeli Sınır (KVS) Değeri ve İlk Seviye Uyarı Eşiği ölçüm yapılan hiçbir istasyonda aşılmadığı kayıtlara geçti.





Partiküler madde ortalamaları incelendiğinde, KVS Değeri Adıyaman, Afyonkarahisar, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş (Elbistan), Mardin, Siirt, Van, Batman ve Kilis'de aşılırken, İlk Seviye Uyarı Eşiği Afyonkarahisar, Malatya, Mardin ve Batman'da aşılmadı.





