En fazla haber olan 'Hadise'

Hadise, geçen ay medyada hakkında çıkan 1907 haberle en çok haber yapılan ünlü oldu. Eurovision temsilcimiz, bir oylamada çocukların da “en sevilen kadın şarkıcı” adayları arasında yer aldı



“Düm Tek Tek” şarkısıyla ülkemizi Moskova’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil edecek olan Hadise, medyada da hadise yarattı. Hadise, Medya Takip Merkezi’nin 1700’ü aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve haber sitesinde yayınlanan haberleri inceleyerek belirlediği “Ayın medya gündemi raporuna” göre yılın ilk ayında hakkında en çok haber yapılan ünlü isim oldu. Aralık ayında hakkında 486 haber yapılan Hadise, ocak ayında ise 1907 habere konu oldu ve haber oranını yüzde 292 artırdı.



Çocukların da favorisi



Hadise ayrıca Jetix Çocuk Ödülleri Türkiye’nin “en sevilen kadın şarkıcı” kategorisinde de 5 adaydan biri... Diğer adaylar Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın, Gülben Ergen ve Şebnem Ferah... Ödüller 3 Mart akşamı dağıtılacak.

