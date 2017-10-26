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Spor

En fazla Fenerbahçe en az Beşiktaş!..

Aykut Kocaman, ilk 9 haftada 22 farklı oyuncuya forma şansı verdi Galatasaray'da ise 20 farklı oyuncu şans buldu Şenol Güneş ise 18 kişiye forma şansı tanıdı İstanbul,(DHA) - SÜPER Lig'in 9'uncu haftası itibarıyla en fazla oyuncuya şans veren takım Fener

26 Ekim 2017 17:41

Aykut Kocaman, ilk 9 haftada 22 farklı oyuncuya forma şansı verdi
Galatasaray\'da ise 20 farklı oyuncu şans buldu
Şenol Güneş ise 18 kişiye forma şansı tanıdı

İstanbul,(DHA) - SÜPER Lig\'in 9\'uncu haftası itibarıyla en fazla oyuncuya şans veren takım Fenerbahçe olurken, en az değişiklik ise Beşiktaş\'tan geldi. 
Süper Lig\'de 9\'uncu hafta itibarıyla Galatasaray 23 puanla liderlik koltuğunda, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 15 puanla 6\'ncı ve 7\'nci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, bu süreçte toplam 22 farklı oyuncuya forma şansı verdi. Fenerbahçe\'de 9 haftada 728 dakika sahada kalan Mathieu Valbuena ise en çok forma giyen isim oldu. 
GALATASARAY ROTASYONDA İKİNCİ 
Yedek kulübesinin zayıflığı ile eleştirilen Galatasaray\'da ise bu sezon ligde 20 farklı oyuncu şans buldu. İlk 11 istikrarı iki ezeli rakibe göre daha fazla olan sarı-kırmızılılarda, kaleci Fernando Muslera ve stoper Maicon oynanan bütün maçlarda sahada kaldı. 20 kişilik rotasyonda en az süren alan isim ise 1 dakika ile Ahmet Çalık. 
EN AZ BEŞİKTAŞ\'TA 
Üç ezeli rakip arasında Avrupa\'da olan tek takım Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş bu sezon 18 kişiye forma şansı tanıdı. Şampiyonlar Ligi\'nde aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa\'da fırtına gibi esen siyah-beyazlıların ligde oynadığı karşılaşmalarda kaleci Fabri, Pepe ve Caner Erkin 810 dakika ile en fazla süre alan isimler oldu.

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