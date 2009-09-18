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Yaşam

En fazla 47 saat

İngiltere'de 18 ile 65 yaşları arasındaki 3000 kadının araştırmada kadınların yalnızca 47 saat sır saklayabildikleri ortaya çıkarttı.

18 Eylül 2009 03:00

En sık kullanılan bahane "sırtımdaki yükten kurtulmak"

İngiltere'de 18 ile 65 yaşları arasındaki 3000 kadının araştırmada kadınların yalnızca 47 saat sır saklayabildikleri ortaya çıkarttı.

Uzmanlardan Michael Cox, "sırrın ne kadar önemli olup olmaması mühim değil, en az iki gün sonra sır olan bilgi başkasına söyleniyor." dedi. Çok önemli dedikoduların ise yalnızca birkaç bardak şaraptan sonra açıklandığını belirten uzmanlar kadınların yarısının "sırtlarındaki yükten kurtulmak için" sırrı başkasıyla paylaştığını açıkladı. Araştırmaya göre sırrı tutamayan kadınların üçte ikisi daha sonra pişmanlık duyuyor.

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