En faydalı 11 gıda

Pancar, lahana, pazı, tarçın, nar suyu, kuru erik, kabak çekirdeği, zerdeçal....New York Times, internet sitesinde yemekten kaçındığımız ancak sağlığa en faydalı 11 gıdayı açıkladı.



Pancar: Folik asit bakımından zengindir. Kırmızı rengini veren pigmentler kansere karşı savaşır.



Lahana: Kanserle savaşan enzimleri harekete geçiren "sulforaphane" isimli kimyasalı içerir.



Pazı: Yapraklarında, gözleri yaşlanmanın etkilerinden koruyan karotenoid maddesi bulunur.



Tarçın: Kan şekeri ve kolesterolü kontrol etmeye yardımcı olur



Nar suyu: Antioksidan bakımından zengindir. Tansiyonu düşürür



Kuru erik: İçeriğinde yüksek miktarda Antioksidan içerir.



Kabak Çekirdeği: Yüksek mineral oranı erken ölüm riskini azaltır.



Sardalya: Demir, magnezyum, bakır, çinko, fosfor, potasyum, manganez içerir



Zerdeçal: Vücutta iltihaplanmayı önler ve kansere karşı koruma sağlar



Yaban Mersini: Hafızayı kuvvetlendirir.



Kabak: Kalori değeri düşük, lifler bağışıklık sistemini güçlendiren A vitamini bakımından zengindir. Uzun süre tok tutar.

