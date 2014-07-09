‘En fanatik Alman taraftarlar bile böylesi bir gol ziyafeti beklemiyordu’

FIFA 2014 Dünya Kupası’nda dün ev sahibi Brezilya ve Almanya arasında oynanan yarı final maçı, futbolseverler tarafında uzun süre unutulmayacağa benziyor. Almanya’nın Brezilya’yı 7 golle devirmesinin iki taraf içinde şaşkınlık yarattığını belirten Philip Oltermann, İngiliz Guardian gazetesi için kaleme aldığı makalesinde en fanatik Alman taraftarların bile böylesi bir skoru tahmin edemediğini dile getirdi.

Maçı Almanya’nın başkenti Berlin’de takip eden Oltermann, yarı final mücadelesi sürerken ve sonrasında yaşadıklarını yazısına taşıdı. “Mahallemde birinci, ikinci ve üçüncü gol olduktan sonra kutlama amaçlı havai fişekler atılmaya başlandı. Toni Kroos, Almanya’nın 4. golünü Brezilya filelerine gönderdikten sonra sadece sessizlik vardı” diyen yazar, kısa bir sürede Brezilya kalesine gol yağdıran Almanya’nın kendi taraftarlarına da şok yaşattığını belirtti.

Maçı izlediği sırada yanında oturan bir Alman taraftarın kendisine “Yeni bir gol mü oldu? Yoksa bir önceki golün tekrarı mı?” sorusunu sorduğunu söyleyen yazar, ardı ardına gelen gollerden sonra Alman taraftarların bir süreliğine yaşananlara inanamadığını belirtti.

Alman gazetelerinin manşetleri

Alman medyasının maçı nasıl tepkilerle verdiğine değinen yazar, makalesinde gazetelerde yer alan manşetlere yer verdi.

Bild, manşetinde “7-1 yorum yok” dedi. Gazete, ilk 6 sayfasını maça ayırdı ve Almanya’nın 7 golünün resimlerine yer verdi. Gazetede yer alan bir yazıda, Almanya’nın galibiyeti “90 dakika, 7 gol ve sonsuzluğa uzanacak bir zafer. Bu maçı çocuklarımıza, torunlarımıza ve hatta torunlarımızın torunlarına anlatacağız. Yüz yıl sonra bile bu maçı anlatıyor olacağız” sözleriyle esprili bir dille duyuruldu.

Die Welt, galibiyeti “Bundan 50 yıl sonra birileri arşivimize girip bugünkü skoru görecek ve bizim basım hatası yaptığımızı düşünecek” sözleriyle duyurarak 7-1’lik skorun inanılmazlığına vurgu yaptı.

Yazara göre pek çok Alman gazetesi maç için “Böyle bir maçı nasıl analiz edebiliriz ki” sorusunu sordu. Alman teknik direktörü Joachim Löw’ün maçın ardından yaptığı “Finale yükselmeyi başardık. Skora rağmen alçakgönüllü olmamız gerekiyor” açıklamasına atıfta bulunan yazar, Almanya’nın Brezilya zaferinden sonra erkenden havaya girmemesi gerektiğini savundu.

Güney Afrika’da gerçekleşen 2010 Dünya Kupası’nda Almanya’nın Arjantin’i 4-0’lık bir skorla mağlup edip finale yükseldiğini hatırlatan yazar, uyarasını tekrarladı. 4 sene önce finale yükselen Almanya, İspanya karşısında mağlup olmuş ve turnuvayı dünya ikinciliğiyle noktalamıştı.