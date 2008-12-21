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Yaşam

En fakirlere havyar keyfi

İtalyan makamlarının ele geçirdiği 40 kilo kaçak beluga havyarı, Milano'nun en yoksullarına dağıtıldı.

21 Aralık 2008 02:00

İtalyan makamlarının ele geçirdiği 40 kilo kaçak beluga havyarı, Milano'nun en yoksullarına dağıtıldı.
Corriene della Sera gazetesinin haberine göre, İtalyan yetkililer, geçen ay sonunda Polonya'dan ithal edilen ipliklerin içinde bulunan 400 bin avro değerindeki havyarın, Noel ve yılbaşı hediyesi alamayan yoksullar için güzel bir sürpriz olacağını düşündüklerini belirtti.
Savcının, bozulmadan yoksullara dağıtılan havyardan bir miktar soruşturma için sakladığı kaydedildi. "Lüks markalar" listelerine giren, iri ve canlı siyah taneli Beluga havyarı, anavatanı Rusya'da yaşayan mersinbalığından elde ediliyor.
Türkiye'de beluga havyarının kilosunun 2 bin 500 YTL civarında bir fiyata satıldığı belirtiliyor.

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