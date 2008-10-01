En fakir belediye

Erz urum’un Dadaşköy Beldesi’nde 2006 yılının ocak ayından bu yana ücretlerini alamayan 33 belediye işçisi, evlerindeki beyaz eşya ve halıları pazarda satarak çocuklarına ekmek götürmeye başladıklarını söyledi. Dadaşköy Belediye Başkanı AKP'li Güven Gülüm, işçilerden özür diledi.



Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 nüfuslu Dadaşköy Beldesi’nde çalışan 33 işçi, belediyenin kurulduğu 1991 yılından bu ücretlerini düzenli alamadı. Ocak 2006'dan bu yana biriken ücretlerini alamadıklarını, bakkal, manav ve fırından alış-veriş yapamaz duruma geldiklerini söyleyen işçiler, artık evdeki eşyayı satmak zorunda kaldı.



İŞÇİLER NE DİYOR?



Şeker Bayramı nedeniyle evlendiği ilk yıllarda aldığı televizyonu satarak 6 çocuğuna ekmek alabildiğini söyleyen belediye işçisi 49 yaşındaki Fatih Demirci, bir çok arkadaşının kendisi gibi yaptığını söyledi. Demirci, şunları söyledi:

“Belediyede 10 yıldır işçilik yapıyorum. Ücretim yaklaşık 1000 YTL. Belediyeden yaklaşık 32 bin YTL alacağım var. Ama bayrama bile harçlıksız girdik. Bırakın bayramda çocuklarıma kıyafet almayı yiyecek olmadığı için evlendiğimizde aldığım televizyonu pazarda satmak zorunda kaldım. 100 YTL’ye müşteri bulduğum televizyonun parası ile bir süre daha idare edeceğiz. Bu zaman içinde belediyeden para alamazsak bu sefer başka bir eşyayı götürüp satacağım. Evden eşya satma işini benimle birlikte bazı arkadaşlarda yapıyor. Beldede her pazartesi günleri kurulan pazarda ev eşyası satarken utanıyorum. Bana göre asıl utanması gerekenler bizi bugünlere düşürenlerdir.”

Evindeki halıyı szatmak için pazara getiren 3 çocuk babası 37 yaşındaki işçi Ekrem Sivaslı da “Daha önce evimden buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesini satmıştım. Bugün de halıyı satmak istedim ama satamadım. Bu da bizim bayramı kuruşsuz geçirmemize neden oldu. Erzurumlu olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve diğer milletvekillerinden hiçbiri bizimle ilgilenmedi. Canları sağ olsun” dedi.



BAŞKAN: ÖZÜR DİLİYORUM



Belediyenin 33 işçiye yaklaşık 1 milyon YTL borcu bulunduğunu söyleyen Dadaşköy Belde Belediye Başkanı AKP’li Güven Gülüm, bayram öncesi ödeme yapmaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını söyledi.



Başkan Gülüm, “Belediyede çalışan işçilerin evlerinden eşyaları götürüp satmasına onlar kadar ben de üzülüyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Bayramda onlara para vermek en büyük dileğimdi, yapamadım. Kendilerinden özür diliyorum” dedi.

