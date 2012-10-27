En eski Maya mezarı bulundu

Guatemala'nın güneyinde Kolomb-öncesi Amerika uygarlıklarından Mayaların ilk yöneticilerinden birine ait mezar bulundu.

Arkeologlar, Retalhuleu eyaletinde yer alan Tak'alik Ab 'aj bölgesinde yapılan kazılar sırasında gün ışığına çıkarılan mezarda yeşim taşından çok sayıda mücevherat bulunduğunu söyledi.

Arkeolog Miguel Orrego, karbon tarihleme testi sonuçlarına göre mezarın M.Ö. 700 ve 400 yılları arasında inşa edildiğini belirtti.

Mezarın 2200 yıllık geçmişe sahip Tak'alik Ab'aj bölgesinde şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski mezar olduğuna işaret eden Orrego, mezarda bulunan akbaba kafalı insan figürleri taşıyan gerdanlığın, mezarın sahibinin bir yönetici olduğunu gösterdiğini söyledi.

Orrego, mezarın sahibine Maya dilinde "Ata Akbaba" anlamına gelen "K'utz Chman" adını verdiklerini sözlerine ekledi.

Mezarın Maya kültürünün kuruluş dönemine ışık tutması bekleniyor.

M.Ö. 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan Maya uygarlığı, Meksika 'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştü. M.Ö. 600'de yükselişe geçen uygarlık, M.S. 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle de sona ermişti. Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri bir düzeye ulaştığını gösteriyor.