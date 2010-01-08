En eski ibranice metin çözüldü

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Üniversitesi, M.Ö. 10. yüzyıla ait en eski İbranice metni çözmeyi başardı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli arkeolog Gershon Galil'in Kral David'in hüküm sürdüğü dönemden kalma bir çömlek parçasındaki mürekkeple yazılmış yazıyı okumayı başarmasıyla, bu yazının bilinen en eski İbranice yazı olduğunun kanıtlandığı belirtildi.



15 santimetreye 16,5 santimetrelik çömlek parçası, Elah Vadisi yakınlarında Yusuf Garfinkel tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce bulunmuştu.



Çömlek parçası üzerindeki yazıda, yoksullar, köleler, yabancılar, dullar ve öksüzlere nasıl muamele edileceğine ilişkin öneriler yer aldığı belirtiliyor.