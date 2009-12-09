Bugüne kadar elde edilmiş en eski galaksi görüntüleri, Hubble'a yeni yerleştirilen geniş alan kamerası sayesinde görüntülendi. Yazın alındığı belirtilen görüntülerde bir kaç bin galaksi bulunuyor.Görüntülenen galaksiler, 13 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu görüntü, Hubble'un 2004 yılında taramış olduğu bir bölgeye yeniden odaklanılması ile alındı. Yeni yerleştirilen kameranın kızıl ötesi kanalı sayesinde böylece, evrenin ulaşılabilmiş en derin mesafeleri görüntülenebildi.NASA ve Avrupa Uzay Ajansının ortak projesi olan Hubble’a yeni kamera, NASA astronotları tarafından, uzay yürüyüşü ile Mayıs ayında yerleştirilmişti. Bu sırada teleskopta tamir ve geliştirme çalışmaları yapılmıştı.