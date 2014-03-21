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Spor
Deutsche Welle

En erken şampiyonluk gelecek mi?

Yakın takipçilerinin kazanamaması halinde lider Bayern Münih, 26. haftada Mainz'ı yenip Bundesliga tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edebilir. Ligin alt sıralarında ise zorlu bir mücadele var.

21 Mart 2014 14:50


Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da sezonun şampiyonu şimdiden belli oldu demek yanlış olmaz. Lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 23 puan önünde. Ancak hepsinden önemlisi Bavyera ekibi bu hafta sonu rekorlarına bir yenisini daha ekleyebilir.

Pep Guardiola'nın takımı, 26'ncı haftada konuk olacağı Mainz'ı deplasmanda yenmesi (22 Mart Cumartesi, TSİ 16:30) ve takipçilerinden Borussia Dortmund'un Hannover karşısında ve Schalke'nin de Braunschweig maçında kazanamaması durumunda kırmızı-beyazlılar Bundesliga tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edecek. Bayern aynı zamanda geçen sezon 28. haftada elde ettiği bu başarıyı da geliştirmiş olacak.

Bundesliga'da oynadığı son 17 maçı kazanan Bayern'in serisi yanında küçük gibi kalsa da ligde beş maçtır yenilmeyen Mainz da son haftalarda iyi bir form grafiği yakaladı. Teknik direktör Thomas Tuchel de sahalarındaki maçta rakiplerine kolay teslim olmayacaklarını söylüyor.

Mönchengladbach'da kardeşlerin mücadelesi

Bayern Münih, 24'üncü şampiyonluğun hesaplarını yapa dursun, alt sıralardaki ligde kalma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta yeni hocası Huub Stevens yönetiminde çıktığı ilk maçta beraberlik almasına rağmen puan cetvelinde doğrudan düşme sırası olan 17'nciliğe inen Stuttgart, 14'üncü sıradaki Hamburg'u konuk edecek. Ev sahibi takımın amacı Aralık ayından bu yana nihayet ilk galibiyetini almak. Hamburg teknik direktörü Mirko Slomka, Stevens gibi takımının bu sezonki üçüncü teknik direktörü. Her iki hocanın öncelikli amacı takımlarının kümede kalmasını sağlamak.

Haftanın bir başka mücadelesi gelecek sezon ligi Avrupa kupalarına katılım sırasında bitirmeyi isteyen Wolfsburg ile Augsburg arasında oynanacak.

Geçen hafta Borussia Dortmund deplasmanında kazanan Mönchengladbach ise sahasındaki maçta Hertha Berlin engelini de kayıpsız geçip, Avrupa kupalarına katılım sırasına yakın durmak istiyor. Bu maçta Brezilyalı iki kardeş Raffael (Mönchengladbach) ve Ronny (Hertha) ligde ilk kez birbirlerine rakip olacaklar. Sezonun ilk yarısındaki maçta Ronny yedek beklemişti.

Pazar günü ise (23 Mart), Nürnberg, Eintracht Frankfurt'u, Bayer Leverkusen de Hoffenheim'ı ağırlayacak. Bundesliga'da 26. hafta bu akşam oynanacak Freiburg – Werder Bremen maçıyla açılacak. Karşılaşma TSİ 21:30 başlayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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