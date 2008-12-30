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Sağlık

En erken beyin ameliyatı

Henüz iki haftalıkken beyin ameliyatı geçiren İngiliz bebek, dünyanın beyin ameliyatı geçiren en genç insanı oldu.

30 Aralık 2008 02:00

Henüz iki haftalıkken beyin ameliyatı geçiren İngiliz bebek, dünyanın beyin ameliyatı geçiren en genç insanı oldu.

Bakıcısı henüz birkaç günlükken Madison Quartarone adlı bebeğin kafasında bir şişlik bulunduğunu ve küçük kızın sürekli uyuşuk olduğunu fark etti. Doktorlar bebeğin büyüyen bir tümörle doğduğunu gördü ve ameliyat olmazsa öleceğini söyledi. Madison, hayatının ilk yedi haftasında yedi operasyon geçirdi.

Yılbaşı tatili için bebeklerini bir süre evlerine götürme izni alan 20 yaşındaki anne Charlene Smith ve 25 yaşındaki baba Nick Quartarone bebeklerinin hayatının henüz başında çok zorlu ameliyatlar geçirerek ne kadar güçlü bir kız olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

Tedaviyi yürüten nörolog Dr. Dominic Thompson, amacına ulaşan operasyonlarının çok zor ve riskli olduğunu, tümörün gitgide küçüldüğünü ve Madison’un bu konuda şimdiye kadar gördüğü en küçük hasta olduğunu söylüyor. Şu anda sekiz haftalık olan Madison evinde dinleniyor ve son derece sağlıklı.

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