En-el Hak 2.7 milyon liraya satıldı

Antik A.Ş. rekor bir satışa imza attı. Erol Akyavaş’ın 2.7 milyon TL’ye satılan ‘En-el Hak’ adlı tablosu, Burhan Doğançay’ın ‘Mavi Senfoni’siyle birlikte çağdaş Türk sanatının en pahalı tablosu rekoruna sahip oldu...

Milliyet'in haberine göre, Türkiye’nin önemli müzayede evlerinden biri olan Antik A.Ş., rekor bir satışa imza attı. Dün düzenlenen müzayedeye Erol Akyavaş’ın 1.2 milyon TL açılış fiyatıyla çıkan “En-el Hak” adlı tablosu 2.2 milyon TL’ye satılarak, Burhan Doğançay’ın “Mavi Senfonisi”yle birlikte çağdaş Türk sanatının en pahalı tablosu rekoruna sahip oldu. Doğançay’ın “Mavi Senfoni”si de 2009’da 2.2 milyon TL’ye alıcı bulmuştu.



Erol Akyavaş’ın bugüne kadar satılan en pahalı tablosu unvanını da kazanan “En-el Hak”ın satış rakamı, vergiler ve çekiç fiyatı eklendiğinde 2.780 milyon TL’ye ulaşıyor.

“En-el Hak”ın “Mavi Senfoni”yle ortak bir geçmişi de var. Her iki resim 1987 yılında I. İstanbul Bienali kapsamında Askeri Müze sergi salonunda yan yana sergilenmişti. Müzayedeyi yöneten Olgaç Artam da bu duruma dikkat çekerek şunları söylüyor: “Biz ‘En-el Hak’ın bu fiyata çıkacağını tahmin ediyorduk. Çünkü I. İstanbul Bienali’nde ‘En-el Hak’ ile yan yana ‘Türk resminin başyapıtları’ olarak sergilenen Akyavaş’ın diğer tabloları ‘Kuşatma’ ve “Vav’ ile Burhan Doğançay’ın ‘Mavi Senfoni’, ‘Muhteşem Çağ’ tablolarını da rekor fiyatlara satmıştık. Bunlar Türk resminin sayılı eserleri. Müzayedeye de çok güzel bir ilgi oldu. Çağdaş sanat piyasasına olumlu bir katkısı olduğunu düşünüyoruz.”

Yaklaşık 500 kişinin izlediği müzayedede, Orhan Peker’in “Ayçiçeği Tarlası”nda adlı eseri 695 bin TL’ye alıcı bularak sanatçının kendi rekorunu kırdı. Ferruh Başağa’nın “Kırmızı Güvercinler”i 165 bin, Nejad Melih Devrim’in çalışması 215 bin, Burhan Doğançay’ın “İsviçre Duvarları” da 150 bin TL’ye satıldı.



En pahalı yapıtlar

I. İstanbul Bienali’nde yan yana sergilenen Türk resminin başyapıtlarının satışı da geçen yıllarda Antik A.Ş. tarafından yapıldı.

Erol Akyavaş’ın “Kuşatma”sını Nezih Barut 2.6 milyon TL’ye,

“Vav”ını Zafer Yıldırım 1.262 bin TL’ye,

Doğançay’ın “Mavi Senfoni”sini 2009’da Murat Ülker 2.7 milyon TL’ye,

“Muhteşem Çağ”ını ise 2004’te İstanbul Modern 100 bin TL’ye satın almıştı.



