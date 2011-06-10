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Yaşam

EN EKOLOJİK HAVALİMANI ADNAN MENDERES İSTANBUL (A.A)

10 Haziran 2011 17:09

-EN EKOLOJİK HAVALİMANI ADNAN MENDERES  İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Dubai'de düzenlenen Havacılık sektörünün en iyilerinin belirlendiği, ''Gelişen Piyasalar Havalimanı Ödülleri''nde, (Emerging Markets Airport Awards- EMA), TAV Havalimanlarını, üç dalda ödüllendirdi.  TAV'dan yapılan açıklamada, Dubai'de gerçekleştirilen ödül töreninde, TAV havalimanlarının ''En iyi havalimanı işletmecisi'', TAV Havalimanlarının işlettiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin ''Ekolojik Yenilik Açısından En İyi Havalimanı'' ödülüne değer bulunduğu ve Gürcistan'ın Tiflis Havalimanı'nın da Rusya, Kafkaslar, Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri havalimanlarının yarıştığı kategoride, bölgesinin ''en iyisi'' olarak belirlendiği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, alınan ödüllerin kendilerini gururlandırdığını belirterek, ''TAV Havalimanları olarak gelişmekte olan pazarlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu ödüller, TAV çalışanlarını motive ediyor'' ifadesini kullandı.  ''İşbirliğine dayalı rekabeti'' benimsediklerini belirten Şener, TAV'ın, pazarın büyümesine her seviyede katkıda bulunduğunu ifade etti.  Geçen yıl ilk kez düzenlenen EMA Ödülleri'nde de TAV Havalimanlarının işletmeciliğini yaptığı Tiflis Havalimanı ve Tunus'un Monastir Habib Bourguiba Havalimanı çeşitli kategorilerde ödüle değer bulunmuştu. 

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