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Yaşam

En ‘efendisi’ Türk kadın turist

İngiliz sitesinin anketinde 'en kaba' kadın turistlerin İngilizler olduğu iddia edildi.

05 Eylül 2010 03:00

T24 - Uluslararası bir ankette İngiliz kadın turistlerin en ‘fütursuz ve kaba’ olduğu iddia edilirken, Türk kadın turistler en ‘vukuatsız’ turist görünüyor.


Turizm ve tatil uzmanı ve fotoğrafçı Gary Hewitt’in Real Holiday Reports adlı blogunda devam eden oylamada 6 ülke yer alıyor. Ankette katılanlaırn oylarına göre İngiliz kadın turistler yüzde 22.4 ile ‘beğenilmeyen kadın turist ‘ sıralamasında birinci oldu.


Daily Mail gazetesinin haberine göre İngilizleri yüzde 16.7 ile Amerikalı kadın turistler, yüzde 15.7 ile Almanlar izliyor. Dördüncü ve beşinci sıradaysa Doğu Avrupalılarla İspanyollar yer aldı. Listenin sonunda ise Türk kadın turistler var.


Gazetenin aktardığı haberde, İngiliz kadın turistler ‘erkek gibi bira içip dağıtan, hanımefendi gibi davranmayan, diğerlerine karşı kaba davranan, aşırı kilolu, ulu orta geğiren” gibi sert ifadelerle eleştiriliyor.

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