En duygusal teklif

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de down sendromlu Serdal Rodoplu (32) ve Ece Güngör\'ün (20) birbirlerine olan aşkı, evlilik teklifiyle taçlandı. Serdal\'ın aynı zamanda İzmir Down Sendromu Derneği\'nde başkan olan annesi Gülnaz Rodoplu, down sendromlu bireylerin hayat boyu desteğe ihtiyaç duyduklarını, bu yüzden evlilik teklifinin sembolik olmak zorunda kalacağını hatırlatarak, \"Onlar aşkı en saf, en temiz duygularla yaşıyorlar\" dedi.

İkisi de İzmir Down Sendromu Derneği\'nin Karşıyaka\'daki bir alışveriş merkezinde down sendromlu bireyleri ve ailelerini meslek sahibi yapmak amacıyla özel bir firma ile ortak yürüttüğü proje kapsamında Ağustos 2017\'de hayata geçen İyilik Atölyesi\'nde çalışan Serdal Rodoplu ve Ece Güngör, birbirlerine aşık oldu. Serdal, kendi maaşından biriktirdiği parayla yüzük alarak Ece\'ye sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. İyilik Atölyesi\'ndeki teklife down sendromlu iki gencin aileleri ve kafenin müşterileri de şahit oldu. Ece, Serdal\'ın sürprizi karşısında büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı.

Yüzük kutusunu eline alıp filmlerde gördüğü gibi dizinin üzerine çöken Serdal, yüzüğü Ece\'nin parmağına taktı. İkili, birbirlerine sarılırken duygusal anlar yaşandı. Müşteriler, bu anları cep telefonlarıyla da görüntüledi. Serdal ve Ece, down sendromlu bireylerden kurulan Artı 1 Basketbol Kulübü\'nde de birlikte oynuyor.

Serdal\'ın aynı zamanda İzmir Down Sendromu Derneği\'nde başkan da olan annesi Gülnaz Rodoplu, bu anın bir anne için paha biçilemez olduğunu söyledi. Down sendromlu bireylerin hayat boyu desteğe ihtiyaç duyduklarını, bu yüzden evlilik teklifinin sembolik olmak zorunda kalacağını hatırlatan Rodoplu, \"Onlar aşkı en saf, en temiz duygularla yaşıyorlar\" dedi.



FOTOĞRAFLI