-EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 1.532 LİRA ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı bütçesinde öngörülen 33,5 milyar liralık bütçe açığına ilişkin, ''2011 bütçe açığını, 2010 yılı gerçekleşme tahminine göre yaklaşık yüzde 24 düşürüyoruz'' dedi. Şimşek'in açıklamalarına göre, 2011'de en düşük memur maaşı 1.532, ortalama memur maaşı da 1.793 liraya yükselecek. Şimşek 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2010 yılı bütçesinin ''krizden çıkış bütçesi'' olarak hazırlandığını, gerçekleştirilen büyüme oranlarıyla bu hedefe ulaştıklarını kaydetti. ''2011 yılı bütçesini ise sürdürülebilir büyümenin devamlılığını sağlayacağımız ve mali dengeleri iyileştireceğimiz bir bütçe olarak hazırladık'' diyen Şimşek, 2011 bütçesine ilişkin şu bilgileri verdi: ''2011 yılı bütçesinde faiz giderlerimizi azaltırken faiz hariç giderleri ise nominal büyüme oranının altında artırıyoruz. Diğer yandan bütçe gelirleri ve vergi gelirlerimizde ise nominal büyüme oranında artış öngörüyoruz. Bu suretle 2011 yılı bütçe açığını, 2010 yılı gerçekleşme tahminine göre yaklaşık yüzde 24 oranında düşürüyoruz.'' -''MAKROEKONOMİK VARSAYIMLARIMIZ İHTİYATLI VE GERÇEKÇİ''- Şimşek, 2011 yılı bütçesinin hazırlanmasında temel aldıkları makroekonomik büyüklükleri; 1 trilyon 215 milyar lira GSYH, yüzde 4,5 büyüme oranı, yüzde 5,3 yılsonu TÜFE, 127 milyar dolar ihracat (FOB), 199,5 milyar dolar ithalat (CIF) şeklinde sıraladı. Şimşek, ''Bu noktada açık yüreklilikle söyleyebilirim ki 2011 yılı bütçesine baz oluşturan makroekonomik varsayımlarımız ihtiyatlı ve gerçekçidir'' dedi. -2011 BÜTÇESİ- Maliye Bakanı Şimşek, bütçenin temel özelliklerine ilişkin özetle şunları kaydetti: ''- Büyümeyi destekleyen bir bütçedir: Esnaf kredileri ve tarımsal kredilerde faiz desteğine, ihracat desteklerine, küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan desteklere, hazine teşvik ödemelerine devam ediyoruz. - Sosyal bir bütçedir: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna aktarılan kaynak, yüzde 12,8 oranında artırarak 2,2 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeşil kartlılara sağlanan sağlık yardımı ödeneklerini 4,7 milyar liraya artırıyoruz. Terörden zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını tazmin etmeye devam ederek, sosyal barışı ve devlete güveni destekliyoruz. -''EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI, 1.532 LİRA OLACAK''- - Kamu görevlilerini gözeten bir bütçedir: 2011 yılında memur maaşlarına yapılacak artışlar sonucunda şu anda 1.300 lira olan aile yardımı dahil en düşük memur maaşı, 1.532 liraya yükselecek. 2011 yılında memur maaşlarına yapılacak artışlar sonucunda şu an 1.577 TL olan aile yardımı dahil ortalama memur maaşı da 1.793 liraya yükselecek. Böylece 2011 yılında ortalama devlet memuru aylığında yüzde 13,7 oranında artış yapmış olacağız. -''BURS VE HARÇ DESTEĞİ YÜZDE 22 ARTIRILIYOR''- - Öğrenciler için daha fazla kaynak ayıran bir bütçedir: 2010 yılında öğrencilere sağlanan burs ve harç desteği ödeneklerini yüzde 22 artırıyoruz. 2011 yılı enflasyon tahmininin yüzde 5,3 olduğu dikkate alındığında yaklaşık 4 katlık bir artış yapmış oluyoruz. Öğrenim ve harç kredisi ödeneklerini yüzde 17,5, taşımalı eğitime yapılan desteği yüzde 10 oranında artırıyoruz. - Özürlü vatandaşlara desteği artıran bir bütçedir: Özürlülere eğitim desteğini yüzde 5,8, özürlü evde bakım desteğini yüzde 41,3 oranında artırdık. -''MEB'İN ÖDENEĞİ YÜZDE 20,8 YÜKSELTİLİYOR''- - Eğitime ve sağlığa ayrılan kaynağın artırıldığı bir bütçedir: 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçe ödeneklerini yüzde 20,8 oranında artırarak 34 milyar TL'ye çıkartıyoruz. 2011 yılı bütçesinde Sağlık Bakanlığına ayrılan ödenekleri 2010 bütçesine göre yüzde 23,7 artırarak 17,2 milyar TL'ye çıkartıyoruz. -''2011'DE AİLE HEKİMLİĞİ TÜM İLLERİ KAPSAYACAK''- - Vatandaşın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıran bir bütçedir: 2011 yılında aile hekimliği uygulamasını tüm illeri kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Aile hekimliği ödeneklerini 2010 başlangıç ödeneğine göre yüzde 146,6 oranında artırarak, 1,3 milyar TL'den 3,3 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Yeşil kartlıların özel hastanelerin acil servis ve yoğun bakım ünitelerinden yararlanmasına imkan sağlıyoruz. -''ÜNİVERSİTELERE İLAVE 8 BİN ATAMA İZNİ VERİLİYOR''- - Üniversitelere personel ve kaynak desteğini artıran bir bütçedir:Özellikle yeni kurulan üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabilmek için, ilave 8 bin adet atama izni veriyoruz. Üniversitelerimizin toplam ödeneğini 2011 yılında yüzde 23 artırarak 11,5 milyar TL'ye çıkarıyoruz. - Üniversite eğitimini ülke geneline yayan bir bütçedir: Bütçeyle 102 devlet üniversitesine kaynak sağlıyoruz. Hükümetimiz döneminde kurulan 49 yeni üniversite ile birlikte 81 ilde gençlerimize üniversite eğitimi imkanı sunuyoruz. -''SGK'YA 62,4 MİLYAR LİRA TRANSFER ÖNGÖRÜLÜYOR'' - Sosyal güvenlik sistemini destekleyen bir bütçedir: 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna toplamda yüzde 11,1 oranında artışla 62,4 milyar lira transfer yapmayı öngörüyoruz. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na 2011 yılında açık finansmanı için yapılacak transfer tutarı ise, 30,6 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2011 yılında SSK ve BAĞKUR emeklilerine enflasyonun üzerinde zam yapıyoruz. En düşük emekli maaşını yıllık bazda yüzde 21,7 oranında artırıyoruz. -''ÇİFTÇİYE 6 MİLYAR LİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ PLANLANIYOR''- - Çiftçimize destek olan bir bütçedir: Çiftçinin alan ve ürün bazında üretiminin desteklemesi kapsamda 6 milyar TL destekleme ödemesi yapmayı planlıyoruz. Tarım kesimine doğrudan yapılan desteklerin ise 9,8 milyar TL düzeyine ulaşmasını öngörüyoruz. -''MAHALLİ İDARELERE 27 MİLYAR LİRA DESTEK ÖNGÖRÜLÜYOR''- - Mahalli idarelere desteği artıran bir bütçedir: 2011 yılı bütçesinde mahalli idarelerin gelir paylarını yüzde 10,7 oranında artışla 23,7 milyar lira olarak öngördük. Ayrıca kırsal kesimin altyapısını desteklemek amacıyla KÖYDES ve BELDES Projelerine toplam 950 milyon lira kaynak ayırdık. 2011 yılında mahalli idarelere toplamda 27 milyar lira tutarında destek sağlamayı öngörüyoruz. -''AR-GE ÖDENEKLERİ 3,2 MİLYAR TL'YE ÇIKARILIYOR''- - Bilimi ve AR-GE'yi destekleyen bir bütçedir: TÜBİTAK'ın 2010 yılında 625 milyon lira ödeneğini yüzde 28 oranında artırarak, 2011'de 800 milyon TL'ye çıkarıyoruz. Üniversitelerin AR-GE ödeneklerini yüzde 23 oranında artırarak, 547 milyon liraya çıkarıyoruz. Toplam AR-GE ödeneklerini yüzde 20,6 oranında artırarak 3,2 milyar TL'ye çıkartıyoruz. - Bölgesel gelişme projelerinin tamamını destekleyen bir bütçedir: 2011 bütçesi ile GAP, DAP, Konya Ovası gibi bölgesel projelere kaynak aktarmaya devam ediyoruz.''