-EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞI 710 LİRA OLACAK TBMM (A.A) - 12.10.2010 - Başbakan Erdoğan, en düşük aylık alan Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarının 2010 Ocak ayında 371 liradan 434 liraya, Temmuzda 450 liraya, SSK işçi emeklisinin en düşük aylığının Ocak 2010'da 648 liradan 710 liraya, Temmuzda da 739 liraya çıkacağını bildirdi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, emeklileri hak ettikleri yaşam standardına ulaştırma gayreti içinde olduklarını belirterek, 'Bizim dönemimizde emekli aylıkları 2002 yılına göre enflasyonun çok çok üzerinde artışlar kaydetmiştir. Ücretler, enflasyona ezdirilmediği gibi geçmişteki kayıplar da telafi edilmiştir'' dedi. 2002 yılı sonunda iktidara gelmelerinin hemen ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığına seyyanen 75-100 lira artış yapıldığını anımsatan Erdoğan, 2010 yılı içinde enflasyon hedefi yüzde 8.3 olmasına rağmen emekli maaşlarına yüzde 14 ile yüzde 25 arasında zam yaptıklarını belirtti. Bu rakamların özellikle önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, 2002 yılından bugüne en düşük Bağ-Kur emekli aylığına yüzde 493 oranında artış yaptıklarını, reel artış oranının yüzde 184 olduğunu vurgulayan Erdoğan, esnaf aylığına yine bu dönemde yüzde 284 oranında, reel olarak ise yüzde 84 artış olduğunu söyledi. -''EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK''- Başbakan Erdoğan, SSK tarım emeklisinin aylığının yüzde 185 oranında arttığını, reel karşılığının ise yüzde 36 olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''SSK işçi emeklimizin aylığı da bu 8 yıllık dönemde yüzde 174 oranında, yani reel olarak yüzde 31 oranında artış kaydetti. Bunlar en düşük aylıklara yapılan artışlardır. Ortalama aylıklarla Bağ-Kur tarım emeklimizin maaşı reel olarak yüzde 174, esnaf emeklimizin aylığı yüzde 84, SSK tarım emeklimizin yüzde 26 ve SSK işçi emeklimizin aylığı da yüzde 32 oranında arttı. Görüldüğü gibi 8 yılda emeklilerimizin aylıklarını çok yüksek oranlarda artırdık. Enflasyona ezdirmedik. Geçmişteki kayıplarını telafi edecek şekilde toplam enflasyonun üzerinde çok çok artışlar verdik.'' -DÜŞÜK AYLIKLARA DAHA YÜKSEK ORANDA ARTIŞ- Erdoğan, 2011 yılında emekli maaşlarına yapılacak ve 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak zamlara ilişkin, 2010 yılında olduğu gibi düşük aylık alanlara daha yüksek oranda artış yapılacağını bildirdi. Ocak ayında en düşük aylıklara en az 60 lira olmak üzere ve artı yüzde 4 oranında artış yaptıklarını belirten Erdoğan, ilk 6 aydaki enflasyona bakılmadan, enflasyon daha düşük oranda çıksa dahi yüzde 4 oranındaki artışın aynen geçerli olacağını ifade etti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2011 yılının tamamında emekli aylıklarını yüzde 21.7 ile yüzde 4 arasında artırıyoruz. Rakamsal olarak söylersek en düşük emekli aylıklarına yıllık 80 ile 91 lira arasında artış sağlıyoruz, en düşüğüne. En düşük aylık alan Bağ-Kur tarım emeklimizin aylığı Ocak ayında 371 liradan 434 liraya, Temmuz ayında ise 450 liraya çıkıyor. Yani en düşük Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığına 2011 yılında 80 lira, bir başka deyişle yıllık yüzde 21.7 oranında artış yapmış oluyoruz. SSK tarım emeklimizin en düşük aylığı 492 liradan Ocak ayında 555 liraya, Temmuz ayı artışıyla birlikte 577 liraya ulaşıyor. SSK tarım emeklisi aylığı yıllık 85 lira, yani yüzde 17.3 oranında artıyor. Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı Ocak ayında 511 liradan 574 liraya, Temmuzda 597 liraya ulaşıyor. Esnaf emeklimizin aylığına böylece 86 lira, yani yüzde 16.8 oranında artış yapıyoruz. SSK işçi emeklisinin en düşük aylığı 648 liradan 710 liraya, Temmuz ayında da 739 liraya çıkıyor. SSK işçi emeklimizin aylığı da 91 lira, yani yüzde 14 oranında artıyor.'' Bu artışların mali boyutunun pazar günkü Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Programa ve 2011 Yılı Bütçesi'ne tamamen uyumlu olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, ''Kaynağını nereden buluyorsunuz, nasıldır, şudur, budur diyenler, Orta Vadeli Programımıza bakarlarsa onunla uyumlu bir şekilde atılmış bir adım olduğunu görecekler. Yani, bütçe dengesinin bozulması, bütçeye ek yük getirilmesi, Mali Disiplinden taviz verilmesi asla söz konusu değildir'' diye konuştu. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, ülke şartları daha iyiye gittikçe, imkanlar arttıkça bunu, emeklilerin maaşlarına, yaşam standartlarına azami düzeyde yansıtmaya devam edeceklerini belirterek, ''Yeni anayasa paketi sebebiyle de memurlarla yapılan sözleşmelerle de orada da ne tür bir artış olacaksa zaten o da ayrıca emeklimize yansıyacak. Bunu da emekli memurumuzun bilmesi gerekir. Onlara vefa borcumuz var, onların emeğine hürmetimiz var ve bunun gereğini yerine getireceğiz'' dedi.