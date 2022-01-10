En düşük araç muayene ücreti 258 lira oldu: "Halkı soymanın yöntemlerinden biri"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, araç muayene ücretlerine yüzde 36.2 zam geldiğini belirterek "En düşük 258 TL, en yüksek 685 TL’ye çıktı. Kredi kartı da kabul edilmiyor. AKP iktidarı, araç muayene istasyonları aracılığıyla, birilerinin kasasını dolduruyor ve vatandaş soyuluyor" dedi.

Sertel'in bu konudaki önergesini cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Araç muayene istasyonlarında, 1 Ocak 2021-28 Kasım 2021 tarihleri arasında muayene tekrarı da dahil olmak üzere toplam 12 milyon 796 bin 488 adet araç muayenesi gerçekleştirilmiştir'' dedi.

"Halkı soymanın yöntemlerinden biri"

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre Sertel ise "İktidarın araç muayene istasyonlarını özelleştirmesi, halkı soymanın yöntemlerinden biri oldu. Vatandaşlarımız araç muayene ücretlerinin yüksekliği nedeniyle haklı olarak isyan ediyor'' diyerek şunları söyledi:

"2021 yılında en düşük araç muayene ücreti 189 lira, en yüksek araç muayene ücreti ise 462 lira idi. Bu ücretler bu yıl yüzde 36,2 daha artarak en düşük 258 TL, en yüksek 685 TL'ye çıktı. 10-15 dakikalık bir kontrol için çok yüksek ücretler alınıyor. Üstelik kredi kartı da kabul edilmiyor.

2007 yılından itibaren özelleştirilen araç muayene istasyonları her yıl TÜVTÜRK'ün cebine milyarları dolduruyor. YİD modeliyle yaptırılan köprülerin, yolların faturasını vatandaşa yükleyen AKP iktidarı, araç muayene istasyonları aracılığıyla, birilerinin kasasını dolduruyor ve vatandaşı soyuluyor. Araç muayene ücretleri düşürülmelidir."