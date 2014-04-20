En doğurgan il Şanlıurfa

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kadın başına düşen çocuk sayısıyla doğurganlık oranlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre, geçen yıl doğu illerinde nüfus artarken, batı illerinde kayda değer bir değişiklik olmadı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Şanlıurfa 2012'de olduğu gibi geçen yıl da kadın başına düşen en yüksek çocuk sayısıyla doğurganlıkta lider il oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 51 ilde kadın başına düşen çocuk sayısı 2'nin altında kaldı, En düşük oran ise Kırklareli'ne ait. Doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı 2013 yılında 12 olarak gerçekleşirken, 2-3 çocuk arasındaki il sayısı ise 18 oldu.

Kadın başına düşen 4,43 çocukla 2012 yılında doğurganlık oranı en yüksek il olan Şanlıurfa, doğurganlık hızı düşmesine rağmen bu liderliğini geçen yıl da korudu. Şanlıurfa'da 2013'te kadın başına düşen çocuk sayısı 4,31 olarak gerçekleşti. Bu ili 4,08 çocukla Şırnak izledi. 3 çocuk ortalamasının üzerindeki iller ise sırasıyla 3,9 çocukla Ağrı, 3,66 çocukla Siirt, 3,61 çocukla Van, 3,51 çocukla Muş, 3,4 çocukla Bitlis, 3,3 çocukla Batman, 3,22 çocukla Mardin, 3,13 çocukla Diyarbakır, 3,11 çocukla Gaziantep, 3,10 çocukla Iğdır oldu.

Kadın başına düşen 1,44 çocukla toplam doğurganlık hızının 2012'de en düşük olduğu il Kırklareli, geçen yıl bu rakamın 1,43'e gerilemesiyle liste başı olmaya devam etti. Kırklareli'yi, 2013 yılında 1,46 çocukla Eskişehir ve Edirne, 1,5 çocukla Kütahya ve Çanakkale izledi.

51 ilde doğurganlık hızı 2'in altında

Türkiye'de kadın başına düşen çocuk sayısı, geçen yıl 51 ilde 2'nin altında kaldı. Bu illerin arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dikkati çekti.