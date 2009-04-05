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En derin nefes

'Mighty Mouse' lakaplı İngiliz kadın dalgıç Sara Campbell, tüpsüz olarak 96 metreye gerçekleştirdiği serbest dalışla yeni bir dünya rekoruna imza attı.

05 Nisan 2009 03:00

'Mighty Mouse' lakaplı İngiliz kadın dalgıç Sara Campbell, tüpsüz olarak 96 metreye gerçekleştirdiği serbest dalışla yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Küçüklüğünden beri sualtı dalışları yapan İngiliz Sara Campbell (37), inanılması güç bir derinliğe ulaşarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu. 'Mighty Mouse' lakaplı Campbell, Bahamalar'daki Long Island'da düzenlenen 'Dikey Mavi' dalış yarışmasında tüpsüz olarak 96 metreye gerçekleştirdiği serbest dalışla yeni bir rekor kırdı.

Rekor dalış, 3 dakika 36 saniyede gerçekleşti. Ekstra ağırlık olmadan tek parçalı palet yardımıyla dalan Campbell, 2007'de 60 metreye ağırlıkla 43 saniyede dalarak dünya şampiyonu olmuştu. O tarihten bu yana 17 deneme dalışı yapan Campbel'ın akciğerlerinin normalden yüzde 22 daha büyük olduğu belirtiliyor.

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